Timothée Chalamet esquiva la pregunta sobre casarse con Kylie Jenner y enciende rumores

El actor atraviesa uno de los momentos más sólidos y visibles de su carrera en Hollywood, y no solo por su éxito profesional.

En medio de una temporada de premios dominada por su nombre, el actor Timothée Chalamet volvió a captar titulares tras una respuesta tan inesperada como reveladora cuando fue consultado sobre una posible boda con Kylie Jenner, su pareja desde hace tres años.

El intérprete de 30 años se encuentra en plena promoción de Marty Supreme, la película en la que encarna a Marty Mauser, un ambicioso jugador de tenis de mesa en el Nueva York de los años cincuenta. Su trabajo le ha valido reconocimientos clave, entre ellos el Globo de Oro y el Critics Choice Award, además de convertirlo en el actor más joven en recibir tres nominaciones al Oscar, superando el récord histórico de Marlon Brando por Un tranvía llamado deseo, Viva Zapata! y Julio César.

Durante un evento de preguntas y respuestas de Marty Supreme celebrado en Londres, Chalamet fue abordado por un periodista que le preguntó directamente si pensaba en casarse con Kylie Jenner. La reacción del actor, lejos de ser calculada, desató risas y especulaciones. “Wow, eso es muy personal”, respondió inicialmente, antes de añadir entre bromas: “Me vas a meter en problemas, tío. Sí”. Cuando el periodista insistió en tono distendido con un “¿Podemos ir al evento?”, Chalamet remató con humor: “¿Quiénes? Todo el público”.

La respuesta, ambigua pero afirmativa, no tardó en generar revuelo. Aunque no existen anuncios oficiales ni planes confirmados, sus palabras alimentaron las versiones sobre el momento que atraviesa la relación con la empresaria e influencer, una de las figuras más influyentes del clan Kardashian-Jenner.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner se conocieron en enero de 2023, durante la Semana de la Moda de París. Poco después comenzaron a aparecer juntos en eventos públicos, desde conciertos de Beyoncé hasta el Festival de Coachella, confirmando una relación que, con el tiempo, pasó de discreta a cada vez más visible. En mayo de 2025, dieron un paso clave al posar juntos por primera vez en una alfombra roja durante los Premios David di Donatello en Roma, donde el actor fue galardonado.

Quienes conocen de cerca al protagonista de Dune, Wonka, Call Me by Your Name y A Complete Unknown lo describen como “encantador, protector y muy reservado”, una combinación que habría contribuido a equilibrar la vida personal de Kylie Jenner, madre de Stormi, de 8 años, y Aire, de 3, frutos de su relación anterior con Travis Scott.

La complicidad entre ambos quedó especialmente expuesta durante la última edición de los Critics Choice Awards, cuando Chalamet dedicó públicamente su premio a su pareja. “Quiero dar las gracias a mi pareja de los últimos tres años. Gracias por todo lo que hemos construido juntos. Te amo. No podría haber hecho esto sin ti. Gracias de corazón”, declaró desde el escenario. En ese instante, las cámaras captaron a Kylie Jenner respondiendo emocionada: “Yo también te amo”, con evidente orgullo.

No fue la única muestra de afecto durante la temporada. En los Globos de Oro, la pareja protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al fundirse en un beso tras el anuncio del premio. Chalamet volvió a mencionarla en su discurso: “Para mis padres, para mi pareja, os quiero”, consolidando su imagen como uno de los romances más observados del año.

Aunque la palabra “boda” sigue siendo solo una posibilidad, lo cierto es que Kylie Jenner se ha convertido en la acompañante constante del actor en los eventos más importantes de la industria. Ahora, todas las miradas apuntan a los Premios Oscar, que se celebrarán el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde Timothée Chalamet parte como uno de los grandes favoritos y promete protagonizar, junto a Jenner, uno de los momentos más glamurosos de la noche.

Mientras tanto, su respuesta espontánea en Londres confirma que, entre premios, alfombras rojas y récords históricos, el actor también vive una etapa personal que no deja indiferente a nadie.