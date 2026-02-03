BTS vuelve con un concierto global en Netflix y el lanzamiento de su álbum ARIRANG

El regreso oficial de BTS a los escenarios ya tiene fecha y formato confirmado.

La banda surcoreana anunció que su primera presentación conjunta tras completar el servicio militar obligatorio será transmitida en vivo a nivel mundial por Netflix el 21 de marzo de 2026. El evento marcará también el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, ARIRANG, y se perfila como uno de los hitos musicales más relevantes del año.

El concierto, titulado BTS EL COMEBACK EN VIVO: ARIRANG, se realizará desde la emblemática plaza Gwanghwamun, en Seúl, un espacio de alto valor histórico y simbólico para Corea del Sur. La transmisión será exclusiva de Netflix y se llevará a cabo en colaboración con HYBE, la compañía que gestiona la carrera del grupo. Sobre el escenario se reunirán nuevamente los siete integrantes: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, en lo que será su primera actuación grupal tras varios años centrados en proyectos individuales.

Este concierto no solo celebra el retorno de BTS como grupo completo, sino que inaugura una nueva etapa artística. El álbum ARIRANG ha sido descrito como un trabajo introspectivo, enfocado en la identidad del grupo y en sus raíces culturales. El proyecto refleja un periodo de reflexión personal y colectiva, luego de la pausa obligatoria por el servicio militar, y simboliza el reencuentro creativo de los siete artistas.

Tras esta presentación especial, BTS dará inicio a la ARIRANG World Tour (2026-2027), una gira internacional que recorrerá 34 regiones y contemplará 82 conciertos en Asia, América del Norte, Latinoamérica, Europa y Medio Oriente. La gira representa el regreso definitivo de la banda a los grandes escenarios y refuerza su estatus como uno de los actos musicales más influyentes del panorama global.

Horarios del concierto en vivo para Latinoamérica

La transmisión desde Seúl se enmarca en la expansión de Netflix hacia los eventos en directo, una línea que ya incluye deportes, concursos y espectáculos musicales. Con este concierto, la plataforma ofrecerá por primera vez un show en vivo desde Corea del Sur con alcance global.

Los horarios confirmados para América Latina son los siguientes:

México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador: 5:00 a. m.

Colombia, Perú, Panamá, Cuba: 6:00 a. m.

Venezuela: 6:30 a. m.

Puerto Rico: 7:00 a. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 8:00 a. m.

En España, el concierto estará disponible a partir de las 12:00 horas. La dirección del evento estará a cargo de Hamish Hamilton, reconocido por su trabajo en grandes producciones en vivo.

Como complemento a la transmisión en directo, Netflix estrenará el 27 de marzo de 2026 el documental BTS: EL REGRESO. La producción estará dirigida por Bao Nguyen y producida por This Machine junto a HYBE. El largometraje ofrece un acceso íntimo al proceso creativo detrás de ARIRANG y al reencuentro del grupo tras años de separación profesional.

La película sigue a los integrantes durante los ensayos, las sesiones de composición y los momentos de convivencia, mostrando cómo enfrentan una nueva etapa en su carrera. Según la información oficial, el documental recorre el camino de BTS desde su debut en 2013 hasta este nuevo punto de inflexión, aportando una mirada interna sobre la evolución artística y personal de cada miembro.

BTS, también conocido como Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, se ha consolidado como uno de los fenómenos culturales más importantes del siglo XXI. Con una base de seguidores global conocida como ARMY, el grupo ha destacado por su música autoproducida, sus presentaciones de alto nivel y su impacto social a través de iniciativas como LOVE MYSELF y el discurso Speak Yourself ante la ONU.

Desde 2020, BTS ha logrado seis sencillos número uno en el Billboard Hot 100, ha recibido múltiples Billboard Music Awards, American Music Awards y MTV Video Music Awards, y fue nombrado Artista del Año por TIME. Además, acumula cinco nominaciones a los premios GRAMMY.

Con ARIRANG, el concierto global y el documental, BTS inicia una etapa que combina regreso, reflexión y expansión, reafirmando su lugar central en la industria musical internacional.