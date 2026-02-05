Shakira: Bailarina revela duras experiencias en audiciones con la colombiana y Jennifer Lopez

Con franqueza, Jenny García ofreció un testimonio que suma una nueva perspectiva al relato del brillo y las sombras en la industria del entretenimiento.

La también coreógrafa mexicana Jenny García volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática tras compartir detalles inéditos de su paso por audiciones y trabajos con dos de las artistas latinas más influyentes de la música internacional.

Sus declaraciones, realizadas recientemente en el foro del programa Hoy, generaron un fuerte impacto por el tono directo y por las experiencias negativas que relató, especialmente en relación con la cantante colombiana.

García, conocida por su trayectoria en programas matutinos de Televisa y TV Azteca, explicó que a lo largo de su carrera tuvo la oportunidad de presentarse a castings para bailar con grandes estrellas, aunque no precisó las fechas exactas. Al recordar su intento por integrarse al equipo de Jennifer Lopez, dejó en claro que, si bien no fue seleccionada, no guarda rencor por esa experiencia.

“Uno de mis ídolos a seguir es JLo, que hice una vez un ‘casting’ y me dijeron que no le gustaban las chicas güeras”, contó la coreógrafa ante las cámaras. Lejos de interpretarlo como un acto personal de discriminación, García ofreció su propia lectura sobre los criterios artísticos de la intérprete estadounidense.

“Lo que pasa es que ella tiene un prototipo de bailarinas, que tienen que ser un poquito más anchitas porque obviamente ella es un mujerona, y casi son puras morenas, y pues es aceptable”, explicó. Aunque reconoció que se quedó con la ilusión de trabajar junto a “La Diva del Bronx”, subrayó que no vivió un episodio desagradable ni irrespetuoso durante el proceso de selección.

El contraste fue evidente cuando la conversación giró hacia Shakira. En este caso, Jenny García aseguró que sí llegó a formar parte de su equipo de bailarines durante una gira realizada en México hace aproximadamente 15 años. Según relató, la experiencia fue tan negativa que marcó de forma permanente su percepción sobre la artista.

Te puede interesar: Shakira | 'Mi planeta favorito': el mensaje de Alejandro Sanz a la artista que acaparó miradas

Te puede interesar: Ricky Martin dedica una poderosa carta a Bad Bunny tras su triunfo histórico en los Grammy

“No puedo decir nada de la señora porque le perdí el respeto desde que trabajé con ella”, afirmó con contundencia. En una entrevista previa con Adela Micha, la bailarina ya había denunciado que realizó “12 fechas y no me pagó”, una situación que, según su versión, nunca fue aclarada ni compensada.

Además del conflicto económico, García sostuvo que el trato personal fue inapropiado desde el inicio. Aseguró que la cantante “se portó un poquito grosera con nosotras las bailarinas, desde que estaba haciendo su prueba de audio”, y que ese comportamiento se repitió en distintos momentos del trabajo.

Uno de los episodios más incómodos que recordó ocurrió tras bambalinas, cuando Shakira habría pedido que retiraran al grupo de bailarinas del escenario y posteriormente del camerino. “Nos sacó de nuestro camerino… Se rompió el baño de ella y quería el baño más cercano, se mete y nos sacan. Yo en chich*s y mi amiga en tanga, literal”, relató sin rodeos.

Según su testimonio, la situación se prolongó varios minutos y estuvo marcada por la falta de comunicación y empatía. “Duró como 15 minutos, no sé qué hizo la señora y yo les decía a los de seguridad: ‘Si no quiere que le hablemos no pasa nada, pero déjenos pasar a un ladito para terminarnos de cambiar’”, explicó. La respuesta, afirmó, fue negativa. “Nos decían que no, salió y ni un gracias, nada”, enfatizó.

Las declaraciones de Jenny García reavivaron el debate sobre el trato a los bailarines y al personal artístico que trabaja detrás de los grandes espectáculos. También pusieron sobre la mesa las diferencias entre las figuras públicas y sus dinámicas internas de trabajo, un aspecto que rara vez se conoce desde la voz de quienes lo viven directamente.

Mientras sus palabras continúan generando reacciones divididas entre el público y en redes sociales, la bailarina dejó claro que no busca polémica gratuita, sino visibilizar experiencias que, según ella, marcaron su carrera.