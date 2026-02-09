Cardi B protagoniza insólito baile y caída con un robot

El robot involucrado en el incidente correspondería a un modelo de asistencia móvil , diseñado para desplazarse de manera autónoma e interactuar con personas en entornos urbanos.

La rapera estadounidense Cardi B volvió a demostrar por qué es una de las celebridades más impredecibles y comentadas del mundo del entretenimiento.

Esta vez, no fue por un lanzamiento musical ni por una alfombra roja, sino por un inesperado momento ocurrido en plena vía pública en San Francisco, donde una interacción con un robot terminó en una caída tan sorpresiva como viral.

El episodio ocurrió a la salida de un evento organizado por la marca de cosméticos Ulta Beauty, al que la artista asistió como invitada especial. Mientras abandonaba el lugar, Cardi B se encontró con un robot móvil de asistencia, diseñado para interactuar con personas en espacios abiertos y utilizado comúnmente en exhibiciones tecnológicas. Lejos de ignorarlo, la cantante decidió convertir el encuentro en un espectáculo improvisado.

De acuerdo con videos difundidos por medios como TMZ y grabaciones realizadas por asistentes, la intérprete de Bodak Yellow comenzó a bailar de forma provocativa frente al robot, desatando risas y sorpresa entre quienes presenciaban la escena. La situación escaló rápidamente cuando Cardi insinuó que le daría un lap dance a la máquina, se inclinó hacia ella e incluso intentó besarla, todo con su característico sentido del humor y desenfado.

Sin embargo, lo que parecía una broma terminó en un momento inesperado. Sin que se conozca una causa clara, el robot perdió estabilidad y se deslizó directamente hacia la rapera. El movimiento provocó que ambos perdieran el equilibrio, haciendo que Cardi B cayera al suelo ante los gritos de sorpresa del público. La escena fue tan breve como impactante.

Te puede interesar: 'Piratas del Caribe 6': Todo sobre el reboot centrado en el hijo de Jack Sparrow

Te puede interesar: ChatGPT y Generación Z: por qué los jóvenes hablan con cortesía a la inteligencia artificial

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. La artista reaccionó con un grito, se reincorporó rápidamente con ayuda de algunas personas cercanas y continuó riendo, demostrando que todo había quedado en un susto. Mientras tanto, otros asistentes se apresuraron a levantar el robot para evitar mayores complicaciones.

Las imágenes no tardaron en inundar plataformas como X y TikTok, donde el video se volvió viral en cuestión de horas. Miles de usuarios comentaron el momento con memes, bromas y referencias culturales. Una de las frases más repetidas fue: “even AI wants Cardi’s WAP”, en alusión al famoso tema de la rapera, consolidando el episodio como uno de los momentos virales más comentados de la semana.

El robot involucrado en el incidente correspondería a un modelo de asistencia móvil, diseñado para desplazarse de manera autónoma e interactuar con personas en entornos urbanos. Aunque TMZ señala que no se ha confirmado la marca exacta del dispositivo, expertos indican que este tipo de tecnología suele utilizarse para demostraciones, promoción de innovaciones o pruebas en espacios públicos.

En cuanto a su valor, robots con características similares suelen tener un costo aproximado de entre 20 mil y 40 mil dólares, dependiendo de su nivel de autonomía, sensores y capacidades de interacción. Para tranquilidad tanto de la artista como de los responsables del dispositivo, no se reportaron daños estructurales importantes tras la caída.

Más allá del accidente, el episodio reafirma la capacidad de Cardi B para convertir cualquier situación cotidiana en un fenómeno viral. Su espontaneidad, carisma y cercanía con el público continúan siendo claves de su impacto cultural, incluso cuando la tecnología entra en escena de la forma más inesperada.