ChatGPT y Generación Z: por qué los jóvenes hablan con cortesía a la inteligencia artificial

Decir “ por favor” y “ gracias ” a un chatbot puede parecer un gesto trivial, pero para muchos jóvenes de la Generación Z se ha convertido en una conducta estratégica.

Lejos de responder únicamente a normas básicas de educación, esta forma de interactuar con la inteligencia artificial está motivada por una inquietud más profunda: la posibilidad de que estos sistemas tengan poder real sobre sus vidas laborales en el futuro.

Desde su lanzamiento en 2022, ChatGPT se ha posicionado como una de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas en el mundo. Su presencia se ha normalizado en tareas académicas, laborales y personales, especialmente entre los jóvenes, quienes han desarrollado dinámicas particulares de uso. Un reciente estudio realizado por la plataforma educativa EduBirdie pone el foco en una de esas conductas: la cortesía deliberada al dirigirse a la IA.

La investigación reveló que una parte significativa de los usuarios jóvenes utiliza expresiones como “por favor” y “gracias” al interactuar con ChatGPT. Según el análisis, esta actitud no está impulsada principalmente por la educación tradicional, sino por una percepción preventiva: la creencia de que, en el futuro, podrían tener que rendir cuentas ante sistemas de inteligencia artificial con capacidad de decisión.

El estudio de EduBirdie explora el vínculo entre tecnología y empleo, y sus conclusiones reflejan una mezcla de pragmatismo y temor. Uno de cada 10 trabajadores encuestados considera que, eventualmente, un agente virtual podría sustituir a su jefe directo. En ese escenario, el comportamiento educado adquiere un nuevo significado.

El 69 % de los participantes afirmó que se comunica de manera respetuosa con la inteligencia artificial para generar una relación favorable desde ahora, anticipando un posible cambio en las jerarquías laborales. La idea de que una IA pueda evaluar desempeño, asignar tareas o incluso decidir despidos ya no se percibe como ciencia ficción.

Entre los 2.000 jóvenes de la Generación Z consultados, 180 aseguraron que no les resultaría desagradable que un agente virtual asumiera un rol de liderazgo. Sin embargo, la aceptación convive con la preocupación: el 55 % considera probable que la inteligencia artificial pueda dejarlos sin empleo en menos de una década, y el 40 % ha contemplado cambiar de trabajo como medida preventiva frente al avance tecnológico.

El informe también revela percepciones llamativas sobre las capacidades de la inteligencia artificial. El 57 % de los encuestados cree que la IA ya ha superado a los humanos en creatividad, una afirmación que evidencia el impacto cultural de estas herramientas.

Además, la relación con ChatGPT trasciende lo funcional. El 26 % afirmó que interactúa con la IA como si fuera un amigo, mientras que el 16 % la utiliza con fines similares a los de un terapeuta, lo que abre debates sobre dependencia emocional, límites tecnológicos y salud mental en entornos digitales.

Te puede interesar: 'Problema Resuelto': Samy y Sandra Sandoval se unen a Principal y ponen a bailar a Panamá

Te puede interesar: Shakira: Bailarina revela duras experiencias en audiciones con la colombiana y Jennifer Lopez

¿La cortesía mejora las respuestas de la IA?

En 2024, Microsoft difundió un video en el que explicó que un trato respetuoso y colaborativo hacia los chatbots puede derivar en respuestas más completas y contextualizadas. Este mensaje reforzó la idea de que la forma de comunicarse con la IA influye en la calidad de la interacción, legitimando la cortesía como una práctica funcional.

No obstante, esta costumbre también tiene un costo. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, señaló que el uso de expresiones adicionales como “por favor” o “gracias” implica un consumo energético que representa “decenas de millones de dólares” en costos de electricidad para la compañía.

El impacto ambiental de la inteligencia artificial ya es objeto de análisis por organismos internacionales. La Agencia Internacional de la Energía estima que para 2030 los centros de datos consumirán alrededor de 945 teravatios hora (TWh), según indicó Xataka, una cifra que ilustra la magnitud del desafío energético asociado al crecimiento de estas tecnologías.

En este contexto, la cortesía hacia ChatGPT no es solo una curiosidad generacional, sino un reflejo de cómo la Generación Z percibe su relación con un futuro cada vez más automatizado, donde la inteligencia artificial podría dejar de ser una herramienta para convertirse en una figura de autoridad.