Sandra Sandoval se prepara para la última 'Noche de Despecho' y mira hacia el futuro

La propuesta no solo celebra el desamor , sino también la superación y la unión colectiva en torno a la música.

La icónica cantante panameña Sandra Sandoval se encuentra inmersa en los ensayos finales de la que será la última edición de su tour “Noche de Despecho”, junto a Samy. Con un tono nostálgico, la artista compartió en redes sociales: “Estoy modo ensayo ya q hay canciones q no me acuerdo. Nos vemos el sábado en plaza Figali NOCHE DE DESPECHO”.

Los seguidores respondieron con entusiasmo y emoción: “Estamos lista para esa ÚLTIMA noche de despecho”; “No, no, no. Debe repetirla. Muchas nos quedamos sin ir”; “Eso es la actitud desahogarse con cantar que llena el alma”.

El tour “Noche de Despecho” ha logrado consolidarse como un fenómeno cultural en Panamá y Latinoamérica, gracias a la fusión de música típica, salsa y éxitos cortavenas que invitan a cantar, bailar y liberar emociones tras una ruptura amorosa.

Inspiradas en los tradicionales “bares de despecho” surgidos en México, estas veladas han evolucionado en Panamá hacia un gran espectáculo en vivo, donde la energía del público y la conexión emocional con los intérpretes se convierten en el eje del evento. Cada canción seleccionada por Sandra y Samy está pensada para que el público pueda expresar sus sentimientos de manera abierta y auténtica, convirtiendo la música en una experiencia catártica.

Más allá del tour, Sandra Sandoval continúa destacándose en el ámbito artístico y digital. Recientemente sorprendió a sus seguidores en Instagram con un atuendo rumbo al Carnaval, mostrando no solo su estilo, sino también su dedicación a la preparación física y musical. La publicación generó una ola de comentarios positivos, reforzando su conexión con el público y su relevancia en la escena panameña.

La cantante se ha convertido en un símbolo de resiliencia y autenticidad, demostrando que la música puede ser una herramienta para canalizar emociones intensas y compartir experiencias personales con sus seguidores.

El gran cierre de la “Noche de Despecho” tendrá lugar el sábado 7 de marzo en Plaza Figali, Amador, y contará con la participación de Los Patrones de la Cumbia, sumando aún más energía y sabor al espectáculo.

El tour no solo ofrece música en vivo, sino también un espacio para que el público pueda expresar emociones reprimidas y compartir momentos de alegría y nostalgia. La combinación de éxitos “cortavenas”, ritmo tropical y la interacción directa con los artistas convierte cada presentación en una experiencia inolvidable.

Como Sandra Sandoval misma expresó: “Nos vemos el sábado en plaza Figali NOCHE DE DESPECHO”, invitando a sus seguidores a cerrar esta etapa del tour de manera emotiva y memorable. La despedida promete ser una noche de liberación emocional, donde cada canción será un recordatorio de la fuerza de la música para conectar, sanar y celebrar la vida.

El cierre de la Noche de Despecho no solo marca el final de un tour, sino también una celebración de la música popular panameña y su capacidad de generar catarsis colectiva, dejando una huella imborrable en los corazones de quienes la han seguido a lo largo de todas sus ediciones.