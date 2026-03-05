Justin Timberlake intenta bloquear el video de su arresto por conducir ebrio

Los abogados del cantante afirman que la publicación del material implicaría la exposición de “detalles íntimos, altamente personales y sensibles” , lo que podría tener consecuencias serias para su imagen pública.

El cantante Justin Timberlake inició una batalla legal para impedir que se haga público el video policial de su arresto en 2024, ocurrido en Sag Harbor, Nueva York, cuando fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.

La demanda busca frenar la divulgación de las grabaciones captadas por cámaras corporales de los agentes, argumentando que su difusión afectaría gravemente la privacidad y reputación del artista.

La acción judicial fue presentada contra el pueblo de Sag Harbor y su departamento de policía, luego de que las autoridades locales consideraran publicar parte del material para cumplir con solicitudes de acceso a información pública. Según el equipo legal del cantante, revelar esas imágenes expondría momentos extremadamente sensibles del artista durante su detención.

De acuerdo con los documentos presentados ante la corte, la defensa del intérprete sostiene que el contenido del video incluye escenas que lo muestran en un momento de alta vulnerabilidad.

Los abogados del cantante afirman que la publicación del material implicaría la exposición de “detalles íntimos, altamente personales y sensibles”, lo que podría tener consecuencias serias para su imagen pública.

Además, el documento advierte que la divulgación del video podría generar “daño severo e irreparable” para la reputación del artista al convertirlo en blanco de “burla pública y acoso”.

El material en cuestión sería extenso. Según el escrito judicial, las grabaciones abarcan cerca de ocho horas de video, incluyendo la detención inicial, las pruebas de sobriedad en carretera, el interrogatorio policial y los momentos posteriores bajo custodia.

Entre los elementos captados en las imágenes se encontrarían detalles sobre la apariencia, el comportamiento y la forma de hablar del cantante, así como su desempeño durante los procedimientos realizados por los agentes.

El caso ya llegó a los tribunales. El 2 de marzo se realizó una audiencia en un tribunal estatal en Riverhead, donde se discutieron los argumentos de ambas partes.

Sin embargo, el juez Joseph Farneti decidió no emitir una resolución inmediata. En cambio, solicitó a los representantes del cantante y a las autoridades locales que dialoguen para intentar alcanzar un acuerdo, y que posteriormente informen nuevamente al tribunal sobre el avance de las conversaciones.

El abogado que representa a Sag Harbor, Vincent Toomey, confirmó que el proceso sigue abierto y que el juez evaluará los argumentos legales antes de tomar una decisión definitiva.

El incidente que originó la controversia ocurrió en junio de 2024, cuando la policía detuvo al artista en el centro de Sag Harbor.

De acuerdo con el reporte oficial, el cantante conducía un BMW cuando presuntamente no respetó una señal de alto y se desvió de su carril, lo que llevó a los agentes a detenerlo.

Durante el procedimiento, las autoridades indicaron que el intérprete presentaba olor a alcohol al salir del vehículo.

Según los informes policiales, el propio Timberlake habría dicho a los agentes que había consumido una bebida alcohólica.

Meses después del arresto, en septiembre de 2024, el cantante se declaró culpable de un cargo relacionado con conducción en estado de deterioro.

Como parte del acuerdo judicial, la acusación inicial, que era un delito menor, fue reducida a una infracción de tránsito no penal.

La sentencia incluyó varias medidas:

Pago de una multa de 500 dólares

25 horas de servicio comunitario

Suspensión de su licencia de conducir durante 90 días

Además, Timberlake aceptó participar en un anuncio de servicio público destinado a advertir sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol.

Tras su comparecencia judicial, el cantante habló públicamente sobre lo ocurrido y envió un mensaje de prevención.

“Incluso si has tomado una sola bebida, no te pongas al volante”, expresó en ese momento.

También manifestó su deseo de que su experiencia sirviera como advertencia para otros conductores.

La disputa legal gira en torno al equilibrio entre el derecho a la privacidad y las leyes de acceso a la información pública.

Las autoridades locales señalaron que la legislación estatal suele exigir la publicación de videos grabados por cámaras corporales policiales, especialmente cuando existen solicitudes formales de acceso a registros públicos.

El alcalde de Sag Harbor, Thomas Gardella, explicó que el material fue revisado cuidadosamente antes de considerar su divulgación.

Según indicó, el objetivo es evitar que se revele cualquier dato que pueda comprometer la seguridad de los agentes o del público.

Ahora será el tribunal el que determine si la difusión parcial del video cumple con la normativa vigente o si, por el contrario, deben prevalecer los argumentos de privacidad presentados por la defensa de Justin Timberlake.

Mientras tanto, el caso sigue generando debate sobre la exposición mediática de las celebridades y los límites legales en la publicación de registros policiales.