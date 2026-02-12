Jaafar Jackson habla del reto de interpretar a su tío en la biopic 'Michael'

A sus 29 años, el hijo de Jermaine Jackson asume el desafío de dar vida a una de las figuras más influyentes de la música mundial.

La película biográfica Michael, centrada en la vida y legado de Michael Jackson, llegará a los cines el próximo 24 de abril, y uno de los aspectos que más expectativa ha generado es la elección de su protagonista: Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop.

En un video detrás de escena difundido el martes 10 de febrero, el propio Jaafar compartió detalles sobre su proceso de preparación y la manera en que llegó al proyecto. Lejos de tratarse de una meta profesional planificada, su participación surgió como una experiencia inesperada y profundamente personal.

“Nunca soñé con ser actor ni siquiera pensé en interpretarlo. Pero supe que era un llamado”, señaló, al explicar cómo asumió la responsabilidad de encarnar a su tío en la gran pantalla.

Jaafar Jackson creció en un entorno estrechamente vinculado a la música y al legado artístico de su familia. Es uno de los siete hijos de Jermaine Jackson, hermano mayor de Michael, por lo que desde pequeño estuvo rodeado del universo creativo que marcó a los Jackson.

Sin embargo, llevar ese apellido no garantizaba automáticamente el papel. Según explicó, entendió desde el principio que debía demostrar que estaba a la altura del reto. “Tenía que empezar desde la raíz y encontrar la autenticidad”, afirmó en el material promocional.

El joven actor relató que durante el rodaje percibió un compromiso colectivo por honrar la figura de Michael Jackson. “Sentí ese amor por Michael todos los días en el set. Todos querían ponerle el corazón y el alma al proyecto”, expresó, describiendo un ambiente de trabajo marcado por la admiración hacia el artista.

El productor Graham King reconoció que encontrar al intérprete adecuado fue uno de los mayores desafíos de la producción. “¿Cómo se empieza a buscar a alguien que pueda hacer de Michael? Y entonces conocí a Jaafar Jackson”, comentó, recordando el momento en que el proyecto encontró a su protagonista.

La presión no era menor: se trataba de representar a un ícono global cuya imagen, movimientos y estilo siguen siendo referencia obligada en la cultura popular.

Por su parte, el director Antoine Fuqua admitió que inicialmente tuvo dudas sobre si Jaafar lograría asumir el reto. “Todo lo que pensaba era: ‘¿De verdad Jaafar puede lograrlo?’”, recordó sobre el primer día de rodaje.

Esa incertidumbre desapareció cuando comenzó la música y el actor realizó los primeros pasos de baile. “Lo hizo de una manera contundente”, afirmó Fuqua, quien destacó la reacción compartida con el productor al presenciar la transformación en el set.

El cineasta subrayó además una cualidad que, según él, conecta directamente a Jaafar con su tío: “Tiene ese deseo de ser el mejor”, dijo, aludiendo a la disciplina y la ambición que observó durante el proceso de filmación.

La cinta, producida por Lionsgate, cuenta también con la participación de John Branca y John McClain, coejecutores del patrimonio de Michael Jackson, como productores del proyecto. Desde el estudio describen el film como “una representación cinematográfica de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido”.

El reparto incluye a Nia Long como Katherine Jackson, madre del cantante; Colman Domingo en el papel de Joe Jackson; y Laura Harrier como Suzanne de Passe, figura clave en los inicios de los Jackson 5. Además, Juliano Valdi interpretará a Michael en su etapa infantil, mientras que Miles Teller dará vida a John Branca, abogado y coejecutor del patrimonio del artista.

Según la sinopsis oficial, Michael recorrerá la vida del cantante más allá de su música, desde el descubrimiento de su talento como líder de los Jackson Five hasta su consolidación como una de las mayores figuras del entretenimiento global, impulsado por una ambición creativa sin precedentes.

Tras varios cambios en su calendario de lanzamiento, la esperada biopic se estrenará finalmente el 24 de abril. Con ella, Jaafar Jackson no solo debuta como actor, sino que asume la compleja tarea de revivir en la pantalla grande el legado de un artista que marcó la historia de la música.