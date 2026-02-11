Kim Kardashian y Lewis Hamilton avivan rumores de romance tras reaparecer juntos en el Super Bowl

Por ahora, las miradas del público siguen atentas a cada uno de sus movimientos, mientras la que podría ser la pareja del momento continúa dando de qué hablar.

Los rumores sobre una posible relación entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton han tomado fuerza en los últimos días, luego de que ambos fueran vistos compartiendo un momento de evidente cercanía durante el Super Bowl 2026.

La empresaria y estrella de la telerrealidad, junto al campeón de Fórmula 1, no solo coincidieron en uno de los eventos deportivos más importantes del año, sino que se mostraron relajados, cómplices y sin intención alguna de ocultarse.

La aparición ocurrió el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde Kardashian, de 45 años, y Hamilton, de 41, ocuparon asientos juntos dentro de una exclusiva suite. Las imágenes rápidamente se viralizaron, especialmente porque llegan pocos días después de que ambos compartieran un viaje a París que, según fuentes cercanas, tuvo un tinte claramente romántico.

Una fuente reveló a la revista PEOPLE que el encuentro en la capital francesa fue más que una simple reunión entre amigos. “Fue un encuentro romántico”, aseguró, añadiendo que Kim Kardashian y Lewis Hamilton volaron juntos a París en un jet privado desde el Reino Unido. La ciudad del amor parece haber sido el escenario ideal para que la relación diera un paso más allá de la amistad que mantienen desde hace años.

Te puede interesar: ChatGPT y su costo invisible: millones de litros de agua detrás de las caricaturas de IA

Te puede interesar: San Valentín | Whatsapp se llena de romance: guía para activarlo este 14 de febrero

El hecho de que la pareja se dejara ver tan cercana durante el Super Bowl ha sido interpretado por muchos como una confirmación implícita de que ya no buscan mantener el vínculo en privado. Lejos de esquivar cámaras o rumores, ambos se mostraron cómodos compartiendo espacio en uno de los eventos más mediáticos del mundo.

Este posible nuevo romance llega en un momento particular para Kim Kardashian. Tras su divorcio de Kanye West en 2022, la fundadora de SKIMS tuvo una relación muy mediática con Pete Davidson y posteriormente fue vinculada sentimentalmente con el jugador de la NFL Odell Beckham Jr. Sin embargo, la propia Kim aclaró recientemente que había optado por mantenerse alejada del mundo de las citas.

Durante su participación en el podcast Khloé in Wonder Land el mes pasado, Kardashian confesó que no había estado saliendo con nadie en el último año porque su prioridad absoluta eran sus hijos. “Siento que mis hijos me necesitan”, expresó. “Es realmente difícil cuando tengo que acostarlos cada noche. Los levanto. Los llevo a la escuela. Los preparo. Duermen en mi cama. No he tenido tiempo, y estoy bien con eso”.

Aun así, la empresaria también dejó claro que no ha cerrado la puerta al amor y compartió cuáles son las cualidades que valora en una pareja. “Buenos valores y principios, una persona tranquila, confiable”, explicó. “Que asume la responsabilidad. Creo que eso es lo más importante para mí”.

Por su parte, Lewis Hamilton ha tenido una vida sentimental tan comentada como su exitosa carrera deportiva. Su relación más conocida fue la que mantuvo con Nicole Scherzinger, con quien estuvo de manera intermitente entre 2007 y 2015. Desde entonces, el piloto británico ha sido relacionado con varias celebridades de alto perfil, entre ellas Rihanna, Kendall Jenner, Gigi Hadid y Shakira.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, las apariciones públicas, el viaje a París y las declaraciones de fuentes cercanas apuntan a que Kim Kardashian y Lewis Hamilton podrían haber iniciado el 2026 apostando nuevamente por el amor.