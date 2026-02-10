San Valentín | Whatsapp se llena de romance: guía para activarlo este 14 de febrero

Con la llegada del Día de San Valentín , millones de usuarios buscan nuevas formas de expresar cariño a través de la tecnología.

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más usadas del mundo, ofrece diversas herramientas que permiten personalizar conversaciones, crear detalles digitales y apoyarse en la inteligencia artificial para planear sorpresas románticas. Aunque no existe una función oficial llamada “modo San Valentín”, la combinación de opciones disponibles en la app permite transformar por completo la experiencia durante esta fecha especial.

Una de las herramientas más destacadas es Meta AI, el asistente integrado en WhatsApp que permite obtener recomendaciones personalizadas. Los usuarios pueden pedirle ideas de regalos adaptadas a los gustos de su pareja, experiencias significativas o detalles económicos pero originales. Para acceder a esta función, basta con abrir la aplicación móvil, pulsar el ícono del círculo azul y morado ubicado en la parte inferior derecha y comenzar un chat con Meta AI.

Al interactuar con la inteligencia artificial, se pueden hacer consultas específicas como: “Sugiere regalos de San Valentín para alguien que ama la música”; “¿Qué puedo regalarle a mi pareja si le gusta viajar?”; “Dame ideas originales para una sorpresa romántica en casa”. o “¿Qué detalles puedo preparar para un aniversario especial con poco presupuesto?”.

Gracias a estas solicitudes, Meta AI ofrece sugerencias ajustadas a intereses, hobbies y experiencias compartidas, ayudando a crear obsequios únicos y con valor emocional.

Además de las recomendaciones, WhatsApp permite crear tarjetas digitales de San Valentín usando inteligencia artificial. Para ello, el usuario debe escribir instrucciones claras sobre el diseño y el mensaje deseado. Algunos ejemplos de prompts incluyen:

“Crea una tarjeta romántica de San Valentín con flores y un mensaje personalizado”, “Diseña una tarjeta digital con corazones y la frase ‘Te amo'”. “Haz una tarjeta divertida para sorprender a mi pareja el 14 de febrero”.

Estas tarjetas pueden adaptarse al estilo romántico, divertido o minimalista que prefiera cada persona, convirtiéndose en un detalle digital rápido, creativo y significativo.

Otra opción para sumarse al ambiente romántico es personalizar el fondo de los chats con imágenes generadas por IA. Para hacerlo, se debe abrir WhatsApp, ingresar a “Ajustes”, seleccionar “Chats”, luego “Tema predeterminado del chat” y pulsar “Crear con IA”. Al agregar una descripción relacionada con San Valentín, la aplicación genera una imagen acorde a la celebración.

WhatsApp también se convierte en un aliado para quienes planean encuentros especiales. Si se desea organizar una cita doble, una reunión entre amigos o una celebración distinta, es posible crear un grupo siguiendo estos pasos: abrir WhatsApp, pulsar el ícono de “+”, seleccionar “Nuevo grupo” y añadir a los miembros. Dentro del grupo se puede compartir información clave, crear eventos, confirmar asistencia y enviar recordatorios automáticos, facilitando la coordinación y evitando confusiones de último momento.

El llamado modo San Valentín está pensado para parejas, amigos o cualquier persona que quiera expresar afecto de forma creativa. No se limita al amor romántico, sino que también se adapta a celebraciones entre amigos, familia o incluso al amor propio.