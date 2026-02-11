¡Regia! Sandra Sandoval sorprende en Instagram con su atuendo rumbo al Carnaval

La artista panameña compartió con sus seguidores detalles de su preparación física y musical, desatando una ola de comentarios positivos en Instagram.

La cuenta regresiva para el Carnaval de Panamá 2026 ya comenzó y una de sus máximas exponentes, Sandra Sandoval, ha dejado claro que está lista para brillar en tarimas, culecos y escenarios multitudinarios.

En una reciente publicación, Sandra sorprendió al hablar abiertamente sobre su dieta y su objetivo de lucir con más curvas durante las fiestas. “ ya me subí 2 libras pal q quería ver algo de carnita. Aparte de huevo y pollo le estoy metiendo una tacita de arroz al media dia #algoesalgo . gracias@thetouchmedia @itziakbeauty sí @cristian_aizpu07por arreglarme y vestirme”, escribió la cantante, mostrando su característico sentido del humor y cercanía con el público.

La imagen que acompañó el mensaje no pasó desapercibida. Sandra aparece sonriente, vestida de verde con un llamativo atuendo carnavalesco lleno de brillantes y tacones altos hasta la rodilla, posando frente a un fondo de plumas que evoca el esplendor típico de estas celebraciones. La publicación superó rápidamente los 11 mil “likes” y acumuló más de 500 comentarios.

Entre las reacciones de sus seguidores destacan frases como: “Hermosa como siempre”; “Dando palo como siempre, Máxima de Máxima”; “Hermosaaaaaaaa vienen eso carnavales con todo”. Los mensajes reflejan el respaldo constante que la intérprete recibe cada año cuando se aproxima la temporada festiva más importante del país.

Además de su preparación física, Sandra Sandoval también afina detalles musicales. Recientemente lanzó una nueva canción en colaboración con Samy Sandoval y Principal titulada “Problema Resuelto”, un tema que ya comienza a perfilarse como uno de los más sonados del Carnaval 2026.

La canción apunta a convertirse en infaltable en tarimas, culecos y celebraciones callejeras a lo largo del país. Con el sello inconfundible de la música típica panameña y un ritmo diseñado para poner a bailar a cualquiera, “Problema Resuelto” fortalece el repertorio carnavalesco del dúo más emblemático del género.

En otro video compartido en redes sociales se observa a Sandra bailando descalza, vestida completamente de blanco y ejecutando pasos llenos de energía. El clip, grabado en un ambiente relajado pero cargado de ritmo, funciona como adelanto de lo que promete ser una temporada vibrante.

La artista acompañó esa publicación con un mensaje que evidencia su entusiasmo por los ensayos previos al carnaval: “Toy aquí sacando los pasos de la canción de carnaval #ellatieneunsugar con @itsjalejandro.” La frase generó miles de reacciones y comentarios de seguidores que esperan verla desplegar toda su energía en los escenarios.

El ambiente festivo coincide con los preparativos del Festival Carnavalístico 2026, un evento de estilo caribeño que se desarrollará del viernes al martes de carnaval con programación continua durante los cuatro días. La propuesta busca consolidarse como un atractivo turístico clave para la ciudad de Panamá, ofreciendo una experiencia urbana llena de música, cultura y entretenimiento.

La Cinta Costera ya comienza a transformarse para recibir a miles de asistentes. La instalación de la tarima principal marca el inicio de un ambicioso proyecto que pretende posicionar el carnaval capitalino como una alternativa sólida frente a las celebraciones tradicionales del interior del país.

En este contexto, la música juega un papel central. Y es precisamente allí donde figuras como Sandra Sandoval mantienen su protagonismo. Su trayectoria, constancia y conexión con el público la han convertido en una de las artistas más influyentes del folclore y la música popular panameña, especialmente en fechas que celebran la identidad y tradición nacional.

Con nueva música, coreografías en preparación y una comunidad digital que la respalda masivamente, Sandra Sandoval se perfila nuevamente como una de las grandes protagonistas del Carnaval de Panamá 2026. Todo indica que su energía, carisma y ritmo volverán a marcar el pulso de cuatro días de fiesta que prometen ser inolvidables.