'Cumbres borrascosas': todos los cambios clave de la película frente a la novela original

La película propone una reinterpretación radical del clásico de 1847, introduciendo modificaciones profundas en personajes, estructura narrativa y tono.

La nueva adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell, ha reavivado el interés por la obra maestra de Emily Brontë y, al mismo tiempo, ha generado un intenso debate entre críticos y lectores.

A continuación, repasamos las principales diferencias entre el film y la novela original. Advertencia: esta nota contiene spoilers.

En el libro, la historia comienza con la llegada de Mr. Lockwood a Thrushcross Grange, quien actúa como narrador externo y testigo de los acontecimientos. En la película, este personaje desaparece por completo. La supresión de Lockwood elimina la estructura de relato enmarcado que caracteriza a la novela y modifica la perspectiva desde la cual el espectador accede al drama.

El inicio también cambia de forma drástica: en lugar de una visita inquietante a una mansión aislada, el film arranca con una escena gráfica en la que el pueblo celebra el ahorcamiento de un desconocido. Este arranque altera el tono y anticipa una versión más cruda y explícita de la historia.

Uno de los cambios más comentados es la omisión de Hindley, hermano de Cathy y figura clave en el sufrimiento de Heathcliff en la novela. En el libro, Hindley maltrata al protagonista y precipita la decadencia familiar. En la película, apenas se menciona la existencia de un hermano fallecido, sin desarrollo narrativo.

También desaparece Frances, esposa de Hindley y madre de Hareton, lo que implica la eliminación de una parte esencial de la segunda generación que estructura la novela.

El personaje de Mr. Earnshaw, quien en el texto original es un hombre compasivo que adopta a Heathcliff y lo trata como a un hijo, se transforma radicalmente. En la versión de Fennell, se convierte en una figura violenta, tiránica y alcohólica, responsable de la ruina económica de la propiedad. El film fusiona rasgos de Hindley y Earnshaw, concentrando la crueldad en el padre de Cathy y modificando el origen del conflicto familiar.

En la novela, el origen de Heathcliff es deliberadamente ambiguo. Se lo describe como un niño de piel oscura, con posibles raíces en India, Asia o América, lo que ha dado pie a interpretaciones sobre exclusión racial y colonialismo.

En la película, el personaje es interpretado por Jacob Elordi, un actor caucásico. La decisión generó críticas por “blanqueamiento” del rol. Fennell defendió su elección señalando que responde a su lectura personal del texto y a su interés en enfatizar el componente sado-masoquista de la relación central.

Nelly, la criada que en el libro narra gran parte de la historia y cumple múltiples funciones domésticas, pierde su rol de narradora y se presenta más como compañera cercana de Cathy que como sirvienta.

Joseph, originalmente un hombre mayor, severo y profundamente religioso, aparece rejuvenecido y con un tono casi cómico. Además, el film le atribuye una relación sexual con una de las sirvientas, elemento inexistente en la novela.

En cuanto a los Linton, Edgar e Isabella dejan de ser hermanos conocidos desde la infancia. En la película, Edgar es un hombre mayor e Isabella su protegida, no su hermana, y ambos ingresan a la trama cuando los protagonistas ya son adultos.

Uno de los cambios más notorios es la incorporación de escenas sexuales explícitas entre Cathy y Heathcliff. La novela describe una relación intensa y obsesiva, pero nunca incluye encuentros íntimos detallados.

El film explora abiertamente la sexualidad de Cathy, incluyendo su despertar tras observar a Joseph y Zillah en los establos y escenas de autoexploración que no existen en el texto original.

La película concluye con la muerte de Cathy, omitiendo toda la segunda parte de la novela, centrada en la venganza de Heathcliff y la historia de los hijos de los protagonistas.

En el libro, Catherine Linton, hija de Cathy y Edgar, sobrevive y se casa con el hijo de Heathcliff e Isabella, ofreciendo una resolución cíclica y redentora. En la adaptación, Cathy pierde al bebé durante su enfermedad y fallece por sepsis, eliminando esa continuidad generacional.

Otro cambio significativo es la ausencia de lo sobrenatural. La novela incluye apariciones fantasmales de Cathy, rumores sobre los amantes deambulando por los páramos y una atmósfera gótica cargada de misterio.

La versión de Fennell prescinde por completo de estos elementos, apostando por una lectura más terrenal y psicológica.

En definitiva, esta nueva “Cumbres borrascosas” no es una adaptación fiel, sino una reinterpretación libre que reescribe el clásico desde una mirada contemporánea, provocadora y profundamente divisiva.