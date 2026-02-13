Michael Douglas publica sus memorias: adicciones, cáncer y su matrimonio con Catherine Zeta-Jones

El ganador de dos premios Óscar y cinco Globos de Oro lanzará sus memorias el 6 de octubre de 2026 en Estados Unidos, en un libro que promete revelar los episodios más complejos de su vida: desde su paso por rehabilitación y su batalla contra el cáncer, hasta la intimidad de su matrimonio con Catherine Zeta-Jones.

La obra, publicada por Grand Central Publishing y escrita en colaboración con el periodista Michael Fleming Jr., ha despertado enorme expectativa en Hollywood. No es para menos: Michael Douglas ha sido protagonista de algunos de los mayores éxitos del cine contemporáneo y también de intensas controversias personales.

El actor explicó por qué decidió finalmente dar este paso: “Después de que me lo pidieran durante muchos años, finalmente he decidido que es hora de contar mi historia a mi manera”. También dejó claro que el libro no será una versión complaciente de su trayectoria: no pretende ofrecer “el resumen de los mejores momentos, ni la versión moldeada por los titulares o las cifras de taquilla, sino la real”.

Douglas reflexiona sobre la dualidad que marcó su vida pública y privada: “He vivido una vida que se desarrolló en público y, al mismo tiempo, fui muy reservado, y eso marca una diferencia”. Para él, estas memorias representan un intento consciente de “devolver el foco a la verdad”, lejos del filtro que impone la fama.

Uno de los ejes centrales del libro será su relación con su padre, Kirk Douglas, leyenda del cine clásico. Crecer bajo esa figura influyente marcó profundamente su carácter y sus decisiones profesionales.

El propio actor resume ese conflicto generacional con claridad: “Esto trata acerca de dónde vengo, contra qué luché y lo que elegí para mí mismo”. La memoria explora cómo logró construir una identidad propia en la industria, protagonizando clásicos como Wall Street, Fatal Attraction y Basic Instinct, además de producir la multipremiada One Flew Over the Cuckoo's Nest, un proyecto que originalmente su padre soñó llevar a la pantalla grande.

El editor en jefe Colin Dickerman destacó la dimensión humana del relato: “Crecer a la sombra de una leyenda de Hollywood, navegar una carrera arriesgada que abarca seis décadas y enfrentar en privado problemas de salud y familiares en el centro de la atención pública: la vida de Douglas es una hazaña de perseverancia”.

Entre los capítulos más esperados están aquellos dedicados a sus luchas personales. El libro aborda sin rodeos su paso por rehabilitación por alcoholismo y su diagnóstico de cáncer en estado avanzado, una experiencia que redefinió su perspectiva de vida.

También se adentra en el doloroso proceso que vivió junto a su hijo Cameron Douglas, quien enfrentó problemas de adicción y una condena penal. Según la editorial, el actor “está listo para contar la historia sin filtros de su vida en una memoria sincera, que sigue su trayecto desde la sombra de su padre hasta su propio estrellato”.

Douglas insiste en que no busca suavizar los momentos más difíciles: “La fama puede distorsionar la verdad; este es mi intento de devolverle el foco”.

En el plano sentimental, el actor dedica un espacio amplio a su relación con Catherine Zeta-Jones, con quien lleva 25 años de matrimonio. Desde el inicio, la pareja enfrentó dudas públicas sobre la diferencia de edad y la estabilidad de la relación. Sin embargo, el tiempo consolidó su vínculo.

La editorial subraya que ambos demostraron que su unión “se ha convertido en una de las historias de amor más sólidas de Hollywood”. El libro también revisa romances anteriores y los aprendizajes que moldearon su visión del amor y la familia.

Más allá del cine, Douglas reflexiona sobre su rol como activista. Nombrado Mensajero de la Paz por las Naciones Unidas en 1998, ha sido defensor del control de armas y del desarme nuclear, causas que considera parte esencial de su legado.

Dickerman resume el valor del proyecto: “Que haya decidido contar su historia con tal sinceridad e intimidad es un regalo para sus seguidores y para todos quienes quieran tener un asiento de primera fila a los años más turbulentos y electrizantes de Hollywood”.

Con su publicación prevista para octubre de 2026 y ya disponible para reserva, las memorias de Michael Douglas prometen convertirse en uno de los lanzamientos editoriales más comentados del año.