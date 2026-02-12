Farruko y Renato refuerzan el reggae panameño con nueva colaboración explosiva

Farruko y Renato vuelven a unir fuerzas en un proyecto grabado en Panamá que promete rendir homenaje a las raíces del reggae en español y fortalecer el puente cultural entre Puerto Rico y el istmo. El anuncio, realizado a través de redes sociales, encendió de inmediato la expectativa de sus seguidores.

El propio Farruko fue quien adelantó detalles del trabajo con un mensaje que dejó claro el enfoque del proyecto: “Este proyecto hecho en Panamá prome. Fuimos a la raíz, Renato ustedes no van a entender. Les voy a volar la cabeza con lo que viene”. La publicación, acompañada de un video junto al artista panameño, desató comentarios y especulaciones sobre el sonido que presentarán próximamente.

La relación de Farruko con Panamá no es reciente. El artista puertorriqueño ha visitado el país en múltiples ocasiones y mantiene una conexión sólida con su audiencia local. En septiembre pasado, durante su estancia vinculada a Premios Juventud, compartió con fanáticos en la Plaza 5 de Mayo, visitó el centro penitenciario La Nueva Joya y participó en actividades de carácter social.

En su más reciente regreso, el intérprete publicó imágenes ondeando la bandera panameña y recorriendo distintos puntos de la ciudad, señales que muchos interpretaron como pistas de que el país sería escenario clave de su nuevo material discográfico. Ahora, con el anuncio oficial del proyecto junto a Renato, esas sospechas se confirman.

No es la primera vez que ambos artistas sorprenden con una colaboración. En 2025 protagonizaron un junte que dio mucho de qué hablar al revivir el clásico “La chica de los ojos café” en una versión roots que conectó generaciones.

La propuesta fue celebrada como un encuentro entre el reggae de ayer y el de hoy, reafirmando la vigencia del género nacido en los barrios panameños.

La alianza entre Farruko y Renato no solo representa un junte artístico, sino también un gesto simbólico hacia las raíces del reggae en español, género que tuvo en Panamá uno de sus principales semilleros en América Latina. Con esta nueva etapa de colaboración, ambos artistas refuerzan la idea de que la identidad cultural puede convivir con la proyección global.

Te puede interesar: Bad Bunny y Toñita hacen historia en el Super Bowl: el icónico ‘shot’ de cañita

Te puede interesar: ¡Regia! Sandra Sandoval sorprende en Instagram con su atuendo rumbo al Carnaval

El mensaje de “raíz y cultura” que han repetido en sus publicaciones apunta a un sonido que rescata la esencia clásica del reggae, pero con una producción adaptada a las plataformas digitales y al mercado internacional. La expectativa gira en torno a cómo combinarán la experiencia y trayectoria de Renato con la versatilidad y alcance global de Farruko.

Además, este proyecto confirma el interés del artista puertorriqueño por explorar sonidos con mayor profundidad cultural y espiritual, una línea que ha venido desarrollando en los últimos años.

Mientras no se ha anunciado fecha oficial de estreno, los seguidores de ambos cantantes ya cuentan los días para escuchar lo nuevo. La combinación de historia, raíces y proyección internacional convierte esta colaboración en uno de los lanzamientos más esperados dentro del reggae y la música urbana latina.

Con Panamá como escenario y símbolo, Farruko y Renato apuestan nuevamente por un sonido que honra el pasado y mira hacia el futuro, demostrando que el reggae panameño sigue más vivo que nunca.