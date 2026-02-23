Fundación Operación Sonrisa Panamá inaugura nuevo centro en Llanos de Curundú

Ciudad de Panamá/La Fundación Operación Sonrisa Panamá abre oficialmente su nuevo centro de atención integral este jueves en Llano de Curundú, un espacio digno construido gracias a la inversión de más de $800 mil y al apoyo de patrocinadores y personas que creen en su misión. Este centro representa un avance significativo para los pacientes que requieren atención especializada en cirugía reconstructiva de paladar y labio hendido.

El nuevo centro contará con seis consultorios donde se brindarán servicios de ortodoncia, odontología, terapia de lenguaje, pediatría, nutrición y psicología, todo completamente sin costo para el paciente.

Durante sus 35 años de labor, la Fundación Operación Sonrisa ha atendido a más de 5.020 pacientes y realizado más de 7.000 cirugías reconstructivas en 80 programas quirúrgicos. Todos sus voluntarios médicos y de apoyo son 100% panameños, personas con años de experiencia que se dedican con el corazón a ayudar a los niños que requieren estas intervenciones.

La fundación trabaja con la estadística de que uno de cada 700 niños nace con esta condición, y en Panamá se registran entre 80 y 120 casos anuales. Su compromiso es llegar a todos ellos. Por ello, el sábado 28 de febrero realizarán una jornada de captación en el nuevo centro, por lo que invitan a quienes conozcan niños con esta condición a referirlos directamente en Llanos de Curundú.

El acompañamiento que ofrece la fundación comienza desde el nacimiento del niño, con la entrega de mamaderas especiales y asesoría a los padres para manejar la condición, ya que existen riesgos de asfixia y problemas respiratorios. La atención se extiende desde la primera cirugía a los 6 meses hasta la rinoplastia, la última intervención. Todo el proceso está diseñado para que los niños vuelvan a sonreír y regresen a sus escuelas sin temor al acoso escolar.

María Elena Berberian enfatizó que cada servicio, desde la evaluación inicial hasta el seguimiento postquirúrgico, es totalmente gratuito, eliminando barreras económicas para las familias. La apertura de este nuevo centro de atención integral refuerza el compromiso de Operación Sonrisa Panamá con la salud y el bienestar de los niños panameños, garantizando que reciban un tratamiento completo y humano que transforma vidas.