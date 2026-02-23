Gobierno ordenó a la Autoridad Marítima la ocupación temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal

Se ordenó a la Autoridad Marítima de Panamá tomar posesión de todos los bienes muebles necesarios para mantener la operación continua de ambas terminales.

Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional ordenó la ocupación temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal por motivo de "interés social urgente".

El Decreto Ejecutivo, publicado hoy lunes 23 de febrero en Gaceta Oficial, ordenó a la Autoridad Marítima de Panamá tomar posesión de todos los bienes muebles necesarios para mantener la operación continua de ambas terminales, incluyendo grúas, vehículos, computadoras, programas, software y demás equipos.

El decreto ordena a la Dirección General del Registro Público efectuar la correspondiente inscripción del presente Decreto Ejecutivo para los fines legales del mismo sobre aquellos bienes muebles que requieran inscripción.

En materia laboral, el gobierno ordena al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tomar todas las medidas y acciones legales que correspondan para garantizar el pago de todas las prestaciones laborales de los trabajadores de los puertos de Balboa y Cristóbal y asegurar la continuidad laboral de los mismos.

Para garantizar la seguridad, el decreto ordena al Ministerio de Seguridad Pública brindar, a través de los estamentos de la Fuerza Pública, todo el apoyo necesario a la Autoridad Marítima de Panamá para garantizar el acceso a los puertos y la seguridad de ambas terminales portuarias durante su operación.

En cuanto al control de los bienes, el gobierno ordena al Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la Contraloría General de la República, realizar el inventario y avalúo de todos los bienes existentes en las áreas e instalaciones que fueron objeto del contrato con la sociedad Panamá Ports Company.

El decreto ordena a las demás entidades del Estado, por razón de sus funciones o competencias, brindar todo el apoyo necesario a la Autoridad Marítima de Panamá para garantizar la operación ininterrumpida y segura de las terminales portuarias.

Finalmente, el gobierno autoriza al Ministerio Público para que promueva el proceso correspondiente ante el Órgano Judicial con ocasión de la ocupación temporal ordenada en el presente Decreto Ejecutivo, que entró en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial No. 30468 de este lunes 23 de febrero de 2026.