DGI realiza remate judicial de dos viviendas en Panamá Norte por deudas tributarias

Ciudad de Panamá, Panamá/La Dirección General de Ingresos (DGI) llevó a cabo este martes 24 de febrero el remate judicial de dos viviendas familiares ubicadas en el residencial Villas Alpinas, en el sector de Villas de Zaita, en Panamá Norte, como parte de la aplicación de los mecanismos de cobro coactivo por deudas tributarias en firme.

El acto estuvo a cargo del juez ejecutor segundo de la DGI y se desarrolló en cumplimiento de las normas que permiten a la entidad recuperar fondos adeudados al Estado cuando los contribuyentes no atienden sus obligaciones fiscales. El precio base de remate fue fijado en B/. 348,546.46 dólares.

Miguel Atencio, coordinador de la jurisdicción coactiva de la DGI, explicó que este tipo de procedimientos no se limita únicamente a bienes inmuebles.

“No son solo propiedades, estamos con bienes muebles e inmuebles y, como explicó el juez, es por las obligaciones de las personas con el fisco que no se han cumplido. Entonces, esto lo permite la ley y se está cumpliendo con lo que establece el procedimiento”, señaló.

Según la entidad, anualmente se tramitan miles de procesos por morosidad, tanto de personas naturales como jurídicas. La DGI reiteró que estos mecanismos buscan reforzar la recuperación de fondos públicos cuando se han agotado otras instancias de cobro.

Por su parte, Raúl Taboada, juez ejecutor segundo de la DGI, indicó que antes de llegar a la etapa de remate se brinda la oportunidad a los contribuyentes de regularizar su situación.

“Se les da la garantía a las personas para que se presenten, hagan su arreglo de pagos, se comuniquen y nos digan si pueden o no pagar y nosotros tratamos de asegurar los intereses del Estado a través del secuestro de los bienes muebles e inmuebles”, explicó.

El remate se efectuó en la sede principal del Ministerio de Economía y Finanzas. Las autoridades informaron que los resultados del acto serán divulgados posteriormente, junto con la programación de futuros remates y subastas correspondientes a contribuyentes que mantienen deudas con la entidad.

Con información de Luis Jiménez