DGI anuncia remate de dos viviendas por deudas tributarias

La medida será ejecutada por el Juzgado Segundo Ejecutor de la entidad y forma parte de la aplicación de las normas vigentes para recuperar obligaciones pendientes con el Fisco.

Panamá/El Dirección General de Ingresos (DGI) anunció que procederá al remate judicial de dos viviendas unifamiliares como parte del proceso de cobro coactivo por deudas tributarias ejecutoriadas.

Las propiedades están ubicadas en el residencial Villas Alpinas, sector de Villa Zaita, corregimiento de Las Cumbres, provincia de Panamá. Se trata de las unidades 7-A y 8-A, cada una con un metraje de 527.625 metros cuadrados.

El acto de remate se realizará el próximo 24 de febrero en las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ubicadas en Vía España, edificio Ogawa, primer piso, Gran Salón.

De acuerdo con la DGI, el proceso se desarrollará en horario de 8:30 a. m. a 3:30 p. m., período durante el cual se recibirán las propuestas de compra de los interesados. Posteriormente, entre las 3:30 p. m. y las 4:00 p. m., se llevarán a cabo las pujas y repujas con las ofertas presentadas.

La base del remate ha sido fijada en $348,547.46 para ambas fincas.

La entidad informó que continuará comunicando a la ciudadanía sobre futuros remates a través de sus canales oficiales, con el objetivo de que las propiedades sean vendidas y se salde la obligación tributaria correspondiente, extinguiendo así la morosidad con el Estado.

Para más información, los interesados pueden consultar la cuenta oficial de Instagram @dgipma, el portal web institucional o comunicarse a los teléfonos 507-7422, 504-3602 y 524-1399.