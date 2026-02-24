Globo estratosférico sorprende a residentes en Tierras Altas de Chiriquí

El globo ingresó a territorio panameño desde la frontera con Costa Rica y, hacia la tarde del martes, ya se encontraba sobre el mar Caribe frente a la provincia de Colón.

Un punto brillante, inmóvil y visible a plena luz del día llamó la atención este lunes de decenas de personas en Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí. El objeto, suspendido a una altura inusual, generó asombro y múltiples especulaciones entre los ciudadanos que observaron el fenómeno en el cielo.

Lo que para muchos parecía un misterio tiene explicación científica. Se trata de un globo estratosférico identificado con la matrícula HVAR 787, que volaba a más de 57,000 pies de altura, aproximadamente el doble de la altitud a la que opera un avión comercial.

Según explicó el físico Alfonso Pino, este tipo de dispositivos no se utiliza para mediciones meteorológicas convencionales, sino para estudiar variables atmosféricas, como el perfil de los vientos en la estratósfera.

El globo ingresó a territorio panameño desde la frontera con Costa Rica y, hacia la tarde del martes, ya se encontraba sobre el mar Caribe frente a la provincia de Colón.

De acuerdo con el meteorólogo Emanuel Velásquez, estos equipos pueden tener fines científicos diversos, incluyendo estudios atmosféricos avanzados e incluso proyectos vinculados a mejoras en conectividad o recolección de datos especializados. Su permanencia en la región dependerá de los objetivos específicos de la investigación en curso.

En medio de la curiosidad ciudadana, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá confirmó que trabaja en un proyecto propio de sondas atmosféricas impulsadas por globos, el cual podría desarrollarse a mediano plazo en el país, incluyendo lanzamientos en el área de Chiriquí. La iniciativa busca fortalecer el monitoreo y la vigilancia de las condiciones atmosféricas, demostrando que, incluso en la era tecnológica, mirar al cielo sigue despertando sorpresa e interés científico.

Puedes leer: Verano Canal 2026 reunirá cultura, música y conferencias gratuitas para toda la familia