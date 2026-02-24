Indignación en Colón por muerte de adulto mayor tras ataque con piedras

La noticia ha generado consternación y profundo dolor entre residentes del sector, quienes durante varios días se mantuvieron pendientes de la evolución de su estado de salud.

Colón/La violencia volvió a golpear a la provincia de Colón. Rogelio Hudson, de aproximadamente 70 años, falleció en el Hospital Santo Tomás, en la ciudad de Panamá, luego de varios días de permanecer hospitalizado tras ser víctima de un ataque con piedras ocurrido el pasado viernes 13 de febrero.

El hecho se registró entre las calles 10 y 11 de la avenida Roosevelt, en la ciudad de Colón, cuando presuntamente un grupo de jóvenes que se desplazaba en un scooter le lanzó piedras, provocándole heridas de gravedad.

Producto de los fuertes golpes, el adulto mayor fue trasladado inicialmente para recibir atención médica y posteriormente remitido al Hospital Santo Tomás, donde finalmente se confirmó su deceso, según informó el Ministerio Público.

La noticia ha generado consternación y profundo dolor entre residentes del sector, quienes durante varios días se mantuvieron pendientes de la evolución de su estado de salud. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir a las lesiones sufridas.

“Son los propios jóvenes. En realidad han perdido el respeto a su propio padre, no respetan su papá ni a su mamá, ya no respetan a nadie”, expresó un ciudadano del área, reflejando la indignación de la comunidad.

En un inicio, la investigación fue asumida por la Sección de Atención Primaria del Ministerio Público. No obstante, el caso fue remitido posteriormente a la Fiscalía de Adolescencia, debido a que los presuntos responsables serían menores de edad.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en este caso que enluta a la población colonense y reabre el debate sobre la violencia juvenil y la seguridad ciudadana.

Con información de Néstor Delgado