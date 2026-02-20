Adulto mayor permanece en estado delicado tras agresión en la ciudad de Colón

El hecho se registró cuando, según versiones de residentes del área, un grupo de jóvenes que se desplazaba en scooters le habría lanzado piedras, provocándole fuertes golpes y heridas.

Colón, Colón/Un adulto mayor identificado como Rogelio Hudson, de aproximadamente 70 años, permanece en estado delicado luego de haber sido agredido la madrugada del pasado viernes en la avenida Roosevelt, entre calle 10 y 11, en la ciudad de Colón.

El hecho se registró cerca de la 1:00 a.m., cuando, según versiones de residentes del área, un grupo de jóvenes que se desplazaba en scooters le habría lanzado piedras, provocándole fuertes golpes y heridas.

Hudson fue auxiliado por vecinos del sector, quienes lo trasladaron inicialmente al cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue remitido al Hospital Santo Tomás, donde permanece bajo atención médica especializada.

Residentes del área, muchos de ellos extranjeros, señalaron que el adulto mayor es una persona conocida en la comunidad por brindar apoyo y ayuda. Aseguran que no sería la primera vez que resulta víctima de agresiones por parte de jóvenes que presuntamente residen en el casco de la ciudad. Indicaron que en ocasiones anteriores le habrían causado heridas utilizando fuegos pirotécnicos.

El caso ha generado preocupación e indignación entre moradores del sector, quienes piden mayor presencia policial y acciones concretas para frenar este tipo de conductas.

“Son situaciones que entristecen. La mayoría de los casos involucran jóvenes entre 15 y 25 años que no miden las consecuencias de sus actos y no respetan ni siquiera a las autoridades”, expresó un ciudadano del área.

Un ambiente de silencio y consternación prevalece en el lugar, mientras los residentes reiteran su llamado a la tolerancia y al respeto hacia los adultos mayores.

De acuerdo con información proporcionada por el departamento de Relaciones Públicas del Ministerio Público, ya se presentó la denuncia correspondiente y se ha iniciado una investigación por el presunto delito de lesiones personales.

Con información de Néstor Delgado