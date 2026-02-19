Detención provisional para dos hombres por tentativa de homicidio contra dos policías en Villa Guadalupe

Según los reportes, los imputados, portando armas de fuego, realizaron varias detonaciones de manera sorpresiva contra el vehículo en el que viajaban agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

San Miguelito, Panamá/La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito obtuvo la medida cautelar de detención provisional para dos hombres, a quienes se les imputó el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de dos agentes policiales.

El incidente ocurrió la madrugada del lunes de Carnaval, 16 de febrero de 2026, alrededor de las 4:00 a.m., en la calle O, en dirección a la calle M, Villa Guadalupe, corregimiento de José Domingo Espinar. Según los reportes, los imputados, portando armas de fuego, realizaron varias detonaciones de manera sorpresiva contra el vehículo en el que viajaban agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), causando daños materiales al automotor.

Los sospechosos fueron aprehendidos posteriormente mediante un allanamiento excepcional, y la Fiscalía fundamentó la solicitud de la detención en riesgos procesales, incluyendo el peligro que representan los imputados para la sociedad y la gravedad del delito.

La Procuraduría General de la Nación reafirmó su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia en los casos que corresponda, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley.

