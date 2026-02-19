Reprograman juicio por el caso Patrimonio Histórico para el próximo 2 de marzo

Ciudad de Panamá/El juicio por el caso Patrimonio Histórico se reprogramó para el 2 de marzo, debido a que cuatro abogados alegaron que no hubo tiempo para preparar una buena defensa, porque varios de ellos están representando acusados del juicio por el caso Odebrecht.

Este juicio, que estaba programado para realizarse hoy, será dirigido por la jueza Águeda Rentería.

La Fiscalía Anticorrupción no presentó oposición a la solicitud de la defensa de los acusados.

En este caso hay nueve personas acusadas y el expediente apunta a un peculado en perjuicio del Estado por el orden de 51 millones de dólares en las obras para la construcción de mejoras a la vía Cincuentenario, así como la rehabilitación de las calles del Casco Viejo. Entre los acusados está el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez.

La justicia también acumuló en el mismo expediente las anomalías que presenta la ampliación de la vía Tocumen y el corredor vía Brasil tramo II.