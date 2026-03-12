Clima en Panamá: Imhpa prevé lluvias dispersas en el Caribe y altas temperaturas en el país

Se mantienen avisos por fuertes oleajes y vientos en el Caribe hasta el próximo 13 de marzo; por mar de fondo en el Pacífico hasta este 12 de marzo; por generación y propagación de incendios hasta el 14 de marzo y otro por alta sensación térmica hasta el 14 de marzo.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este jueves 12 de marzo se esperan condiciones variables en el país, con intervalos nublados, lluvias dispersas en sectores del Caribe y aguaceros aislados en algunas zonas del Pacífico, mientras que en gran parte del territorio predominará el cielo parcialmente nublado a despejado.

Durante la mañana, en la vertiente del Caribe se prevén intervalos nublados con lluvias dispersas desde el norte de Veraguas hasta Bocas del Toro, mientras que en el resto de esta vertiente el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Para la tarde y la noche, el Imhpa indica la posibilidad de episodios de intervalos nublados y aguaceros aislados esporádicos hacia la comarca Guna Yala, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, mientras que el resto del Caribe continuará con nubosidad parcial.

En la vertiente del Pacífico, el informe señala que se podrían registrar algunos aguaceros aislados, principalmente durante la tarde, hacia Chiriquí y la comarca Emberá Wounaan. En el resto de esta vertiente se prevé cielo con poca nubosidad a despejado.

En cuanto a las temperaturas, las máximas se estiman entre 20 °C y 25 °C en la cordillera Central y zonas montañosas, mientras que en el resto del país oscilarán entre 30 °C y 36 °C.

Respecto al viento, se prevé que predominen las direcciones norte y noreste en gran parte del país. No obstante, hacia el Pacífico occidental hasta el sur de Veraguas, se podrían observar incursiones de viento del suroeste y sur, especialmente durante la tarde. Las velocidades podrían alcanzar hasta 40 km/h en el sector marítimo del Caribe Oriental y el Pacífico Central, mientras que sobre tierra firme se mantendrán por debajo de los 30 km/h, con posibilidad de ráfagas.

En las condiciones marítimas, en el Caribe se esperan olas entre 1.30 y 2.00 metros de altura, con periodos de 8 a 9 segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.60 y 1.50 metros, con periodos de 13 a 15 segundos.

El Imhpa también advierte que los índices de radiación UV-B alcanzarán valores máximos entre 10 y 11+, lo que representa niveles de riesgo muy altos a extremos en el país.

Se mantienen avisos por fuertes oleajes y vientos en el Caribe hasta el próximo 13 de marzo; por mar de fondo en el Pacífico hasta este 12 de marzo; por generación y propagación de incendios hasta el 14 de marzo y otro por alta sensación térmica hasta el 14 de marzo.

También podría leer: