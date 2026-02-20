EN VIVO LPF Torneo Clausura 2026| San Francisco FC vs UMECIT FC: partido de la jornada 6 por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La sexta jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se pone en marcha en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera con el partido entre el San Francisco FC y el UMECIT FC que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Alineaciones

San Francisco FC

12 Jorginho Frías (P)

4 José Rivas

8 Edilson Carrasquilla

9 Ronaldo Dinolis

10 Darwin Pinzón

14 Kevin Calderón (C)

17 Guillermo Benítez

20 Elver Rodríguez

26 Luis Ortiz

27 Vlair Simmons

62 Kevin Galván

UMECIT FC

30 Celino Hinojosa

3 Jesús Araya

5 Vladimir Edghill

7 Hiberto Peralta

19 Alberto Saldaña

22 Andrés Palmezano

27 Alberto García

29 Oscar Becerra

26 Jesús Araya

62 Michael Casazola

78 Jossif Vásquez

Previa

El conjunto 'monje' no ha tenido el arranque esperado en este Clausura 2026. Con marca de tres empates y dos derrotas, apenas suma 3 puntos, ubicándose en el quinto puesto de la Conferencia Oeste.

Sin embargo, el equipo viene de protagonizar uno de los partidos más vibrantes de la jornada anterior, tras empatar 3-3 ante Universitario, en un compromiso cargado de intensidad ofensiva y errores defensivos que dejó sensaciones encontradas.

En el apartado goleador, los máximos referentes ofensivos del San Francisco son:

Ronaldo Dinlis , con 3 goles

, con Darwin Pinzón, con 2 anotaciones

Por su parte, UMECIT FC llega con un panorama más alentador. Los universitarios ocupan la cuarta posición de la Conferencia Este con 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas.

A diferencia de su rival, UMECIT no depende de un solo goleador. Cinco jugadores distintos han marcado un gol cada uno, mostrando un ataque más repartido y menos predecible. Esa diversidad ofensiva ha sido una de las principales armas del equipo en este inicio del torneo.