LPF resultados, tabla de posiciones y próximos partidos de la jornada 6 en el Torneo Clausura 2026

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol vivió una vibrante jornada 5 del Torneo Clausura 2026, con partidos intensos, goles en los minutos finales y movimientos importantes en la tabla de posiciones tanto en la Conferencia del Este como en la Conferencia del Oeste.

Sporting golpeó en el inicio de la jornada.

El Sporting San Miguelito logró una victoria agónica por 1-0 ante el Alianza FC en el Complejo Deportivo Los Andes. Cuando el empate parecía firmado, Joel Barría apareció al minuto 88 con un contragolpe letal para vencer al arquero Kevin Melgar y desatar la celebración académica. Tres puntos de oro para un Sporting que se mete de lleno en la pelea.

Tauro impuso autoridad

En el estadio Agustín “Muquita” Sánchez, el Tauro FC derrotó 3-1 al UMECIT FC. Ángel Díaz abrió el marcador al 20’, Erick Rodríguez empató al 24’, pero en el tramo final Saed Díaz (82’) y Emmanuel Gómez (90+4’) sentenciaron el triunfo taurino, que suma puntos importantes en la Zona Este.

Festival de goles en Penonomé

El empate 3-3 entre el CD Universitario y el San Francisco FC fue uno de los partidos más emocionantes de la fecha. Ronaldo Dinolis adelantó a los visitantes al 16’, pero Universitario reaccionó con goles de Edward Bolaños (28’) y Bryan Wittle (33’). Darwin Pinzón marcó un doblete (65’ y 73’) para devolverle la ventaja al cuadro franciscano, hasta que Aldair McKenzie selló el 3-3 definitivo al 90+3’.

Plaza Amador respiró y CAI sigue firme

El Plaza Amador consiguió su primer triunfo del torneo tras vencer 1-0 al Deportivo Árabe Unido en el COS Sports Plaza. José “Gasper” Murillo marcó al 44’ el único tanto del compromiso.

En el estadio Gustavo Posam, el Unión Coclé FC derrotó 1-0 al Herrera FC con gol de Mario Carmona al 74’.

Por su parte, el líder del Oeste, el CAI, superó 1-0 al Veraguas United gracias al tanto de Jafet Obando al minuto 69, consolidándose como el equipo más sólido del campeonato.

Tabla de posiciones

En la Zona Este, el Sporting San Miguelito y Tauro FC comparten la cima con 8 puntos tras cinco jornadas (2 victorias, 2 empates y 1 derrota). Deportivo Árabe Unido y UMECIT suman 7 unidades, mientras que Alianza es quinto con 6. Plaza Amador, pese a su triunfo, es sexto con 4 puntos.

En la Zona Oeste, el CAI lidera con autoridad con 11 puntos (3 triunfos y 2 empates), con una diferencia de +8. Veraguas United es segundo con 7 unidades, igualado en puntos con Universitario y Unión Coclé. San Francisco suma 3 y Herrera cierra la tabla con 2 puntos.

La LPF Clausura 2026 sigue tomando forma y cada jornada comienza a marcar diferencias claras en la lucha por la clasificación.

