Francisco Perea | Luto en el fútbol panameño por el fallecimeinto de 'Pancho'

Diversos clubes, periodistas y seguidores del balompié panameño recordaron a Perea como un futbolista talentoso y una persona cercana, siempre dispuesta a apoyar dentro y fuera del terreno de juego.

Panamá/El fútbol panameño se encuentra de luto tras confirmarse este lunes el fallecimiento del futbolista Francisco Perea, quien en vida militó con el UMECIT FC, club que dio a conocer la triste noticia a través de un comunicado oficial en sus redes sociales.

La institución universitaria expresó su pesar por la partida del joven jugador, destacando su compromiso, disciplina y amor por el deporte, cualidades que lo caracterizaron durante su paso por la organización. “UMECIT lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro jugador Francisco Perea quien formó parte de nuestra institución demostrando siempre compromiso y amor por nuestro colores. El sentir umecista acompaña a sus familiares y seres queridos y compañeros en el dolor de esta irreparable pérdida, paz a su alma ”, señaló el club en su mensaje.

Tras el anuncio, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias, donde aficionados, compañeros de equipo y la prensa deportiva nacional manifestaron su dolor y solidaridad ante la inesperada pérdida. Diversos clubes, periodistas y seguidores del balompié panameño recordaron a Perea como un futbolista talentoso y una persona cercana, siempre dispuesta a apoyar dentro y fuera del terreno de juego.

Conocido cariñosamente como “Panchito”, Francisco Perea se desempeñaba como volante, posición desde la cual destacaba por su dinámica, visión de juego y entrega en cada partido. Su proyección lo llevó a ser convocado a la Selección Sub-17 de Panamá en el año 2023, formando parte de un proceso importante para el fútbol juvenil del país.

Con el combinado nacional juvenil, Perea participó en el Torneo Canteras de América, una competencia internacional que reúne a jóvenes promesas del continente y que sirve como vitrina para el desarrollo de futuros talentos. Su presencia en ese certamen confirmó el potencial que tenía para seguir creciendo en el fútbol profesional.

La partida de Francisco Perea representa un duro golpe para el UMECIT FC, para el fútbol formativo panameño y para todos aquellos que compartieron vestuario y sueños con él. Su legado quedará marcado en quienes lo vieron jugar y en quienes valoraron su calidad humana.

En medio del dolor, el fútbol panameño se une en un solo sentimiento para despedir a “Panchito” Perea, recordándolo con respeto, cariño y gratitud por su aporte al deporte nacional.

