Concacaf traza la ruta hacia 2030: Un calendario renovado con siete boletos al Mundial en juego

Panamá/La Concacaf ha oficializado el calendario de sus competiciones de selecciones nacionales masculinas para el ciclo 2026-2030.

Este ambicioso plan, anunciado por el presidente Victor Montagliani, garantiza una actividad constante para las 41 asociaciones miembro a través de la Liga de Naciones, la Copa Oro y un renovado proceso eliminatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Transformación de la Liga de Naciones: Finales para todos

La Liga de Naciones Concacaf mantendrá sus dos ediciones previstas (2026/27 y 2028/29) bajo el sistema de tres ligas (A, B y C). No obstante, la gran novedad es la incorporación de Finales para las Ligas B y C, lo que elevará el total de partidos a 118.

En la Liga A, se implementará un "formato suizo" en la fase de grupos para los equipos con menor ranking, mientras que los cuatro mejores clasificados esperarán directamente en los Cuartos de Final. Las finales de la edición 2027 tendrán como escenario el SoFi Stadium en Los Ángeles. Además, la Liga de Naciones seguirá siendo el principal motor para clasificar a la Copa Oro Concacaf, cuyas próximas citas están fijadas para junio y julio de 2027 y 2029.

El camino al Mundial 2030: Tres rondas y un Play-In

El proceso de las Clasificatorias Concacaf para el Mundial 2030 involucrará a las 35 asociaciones afiliadas a la FIFA y buscará otorgar hasta siete plazas para la región (seis boletos directos y uno vía repechaje). El formato se divide de la siguiente manera:

• Primera Ronda (septiembre-octubre 2027): Los 22 equipos con menor ranking FIFA se enfrentarán en llaves de eliminación directa a ida y vuelta.

• Segunda Ronda (2027-2028): Los 11 ganadores previos se unirán a los 13 mejores clasificados en seis grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada grupo (12 selecciones en total) avanzarán a la etapa definitiva.

• Ronda Final (2028-2029): Las 12 selecciones clasificadas se dividirán en tres grupos de cuatro. Los ganadores y los segundos lugares de cada grupo asegurarán su boleto directo a la Copa Mundial.

• Play-In Concacaf (noviembre 2029): Los dos mejores terceros lugares de la ronda final disputarán una serie a ida y vuelta para definir quién representará a la confederación en el Repechaje Intercontinental de la FIFA.

Este nuevo ecosistema de competencias busca elevar el nivel competitivo de la región, permitiendo que las naciones persigan objetivos de crecimiento consistentes mientras se preparan para la cita mundialista más grande de la historia.

Con información de Concacaf.

