Mundial 2026: Mbappé lidera a Francia en amistosos clave ante Brasil y Colombia en Estados Unidos

París, Francia/El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé lidera la convocatoria de la selección francesa para los amistosos contra Brasil y Colombia en Estados Unidos, anunciada este jueves por el seleccionador Didier Deschamps.

Los Bleus se medirán con la Canarinha el 26 de marzo en Foxborough, en el estado de Massachusetts, y tres días después con el combinado cafetero en Landover, Maryland.

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La presencia de Mbappé en esta convocatoria estaba en duda debido a una lesión de rodilla que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante un mes. El actual máximo goleador de LaLiga y de la Champions League regresó a los terrenos de juego el pasado martes, en la victoria 2-1 en octavos de final de Liga de Campeones contra el Manchester City.

Entre el resto de convocados destaca la llamada del arquero Lucas Chevalier, que ha perdido su estatus de titular en el Paris Saint-Germain. Acompaña en la nómina al portero titular Mike Maignan (AC Milan) y a Brice Samba, arquero del Rennes.

Los galos podrán tomar medida de lo que les espera en el Mundial, ya que uno de sus tres primeros partidos de fase de grupos, contra Noruega el 26 de junio, se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough, cerca Boston, donde se medirán en el amistoso ante Brasil.

La presencia de Mbappé en esta gira estuvo en duda debido a un esguince en la rodilla izquierda que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego casi un mes. Sin embargo, el capitán de los Bleus regresó el martes en la Liga de Campeones con el Real Madrid, al entrar en los minutos finales del partido contra el Manchester City (2-1).

Por lo tanto ejercerá no sólo el papel de embajador en operaciones de marketing que se le tenía reservado hasta hace apenas unas semanas.

Si el delantero, que pareció estar completamente recuperado en el Etihad Stadium, supera con éxito una segunda gran prueba el domingo en el derbi madrileño contra el Atlético en Liga, no hay motivo para que no sea titular para enfrentarse a la Seleção, antes de ser probablemente dosificado frente a los colombianos.

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Nómina completa:

Porteros: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Brice Samba (Rennes)

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa/ENG), Malo Gusto (Chelsea/ENG), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal/KSA), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG), William Saliba (Arsenal/ENG)

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), N'Golo Kanté (Fenerbahce/TUR), Manu Kone (Roma/ITA), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA), Aurelien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Atacantes: Maghnes Akliouche (Monaco), Rayan Cherki (Manchester City/ENG), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Desire Doué (Paris Saint-Germain), Hugo Ekitiké (Liverpool/ENG), Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur/ENG), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Munich/GER), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA)