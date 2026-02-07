Premundial Sub17 de Concacaf | Panamá golea a Anguila y sigue arrolladora en el grupo B

Los partidos de la selección Sub17 de Panamá los podrás escuchar EN VIVO por TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/La selección de Panamá Sub-17 continúa con paso firme en su camino mundialista tras lograr un contundente triunfo de 6-0 ante su similar de Anguila en el Clasificatorio de la Concacaf.

Con este resultado, el conjunto panameño reafirma su excelente momento futbolístico y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo B.

Dominio ofensivo y contundencia

Desde el inicio del encuentro, la ofensiva panameña mostró su superioridad, logrando vulnerar la defensa caribeña en múltiples ocasiones. El festival de goles fue protagonizado por Lucas Norte, Estevis López, Alexander Tull y Thiago Chalmers, quienes aportaron un tanto cada uno. La figura destacada del encuentro fue Joseph Choy, quien firmó un doblete para sellar la goleada definitiva.

Situación en el Grupo B

Con esta victoria, Panamá suma 6 puntos en dos partidos disputados, con un registro impresionante de 12 goles a favor y solo uno en contra, lo que les otorga una diferencia de goles de +11.

La lucha por la cima del grupo se mantiene cerrada, ya que Nicaragua también ostenta 6 puntos tras dos victorias; sin embargo, los panameños ocupan la primera posición gracias a su mejor balance goleador. Por su parte, Anguila y Dominica se mantienen en el fondo de la tabla sin unidades tras dos jornadas disputadas.

Este resultado deja a la #PanamáSub17 en una posición inmejorable para encarar los siguientes compromisos del certamen, demostrando solidez defensiva y una alta capacidad de definición en el ataque.

