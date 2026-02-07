Michael Amir Murillo oficializa su llegada al Beşiktaş JK: "Es un orgullo ser el primer panameño en este club"

Los partidos amistosos de la selección de Panamá los podrás ver EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El defensor panameño Michael Amir Murillo ha completado su traspaso al Beşiktaş JK, marcando un hito histórico al convertirse en el primer futbolista de su país en integrar las filas del club turco.

En su primera entrevista oficial, el lateral derecho compartió sus impresiones sobre este nuevo paso en su carrera profesional, destacando el orgullo que siente por representar a Panamá en una de las instituciones más grandes de Turquía.

Otras noticias: Concacaf traza la ruta hacia 2030: Un calendario renovado con siete boletos al Mundial en juego

Otras noticias: Michael Amir Murillo llegó a Estambul, Turquía para cerrar todo con Besiktas

Motivaciones y perfil profesional

Al ser consultado sobre las razones que lo llevaron a aceptar la oferta, Murillo señaló que el Beşiktaş es un "club grande en el fútbol" y que se sintió atraído por el proyecto deportivo que le presentaron. "Quiero ser parte de la historia de este club, por eso estoy aquí con ambición y tratando de tener hambre cada día para ayudar al equipo", afirmó el jugador.

Respecto a sus cualidades dentro del terreno de juego, el panameño se definió como un "jugador trabajador" y una "persona con hambre" de éxito. Asimismo, destacó que su paso previo por diversas ligas europeas le ha aportado una madurez necesaria para ver el juego de una manera distinta y así aportar su experiencia tanto al cuerpo técnico como a sus nuevos compañeros.

Otras noticias: Mundial 2026 | Federación Panameña de Fútbol anuncia distribución de boletos para aficionados panameños

Impacto en Panamá y conexión con la afición

Murillo anticipa que su fichaje generará un fenómeno similar al ocurrido durante su estancia en el Olympique de Marsella, donde la afición panameña comenzó a seguir activamente al equipo francés. "Estoy seguro de que ahora cada panameño apoyará al Beşiktaş", aseguró con confianza.

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue su reacción ante la atmósfera del estadio y la pasión de los seguidores turcos. El defensor reveló que jugar en un entorno así es un "sueño hecho realidad" que tuvo desde la infancia. Al imaginar el ambiente con las gradas llenas, Murillo admitió que la idea le genera "piel de gallina".

Otras noticias: Selección de Panamá jugará cinco amistosos más antes del Mundial

Adaptación al entorno turco

Aunque es su primera vez residiendo en Turquía, el jugador mencionó que ya conocía la liga a través de transmisiones televisivas y por referencias de compañeros de la selección nacional que compiten en la segunda división del país. Estos le advirtieron sobre la intensidad con la que se vive el fútbol en la región.

Finalmente, Murillo envió un mensaje de agradecimiento en español a la hinchada por los mensajes de apoyo recibidos en redes sociales y se comprometió a aprender el idioma local para mejorar su integración. "Espero que nos veamos pronto y disfrutemos cada partido aquí", concluyó el futbolista.

Otras noticias: Mundial 2026 | “Panameño, que no te metan un gol”: La estrategia para proteger a la fanaticada