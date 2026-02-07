LPF | Deportivo Árabe Unido 0-0 Tauro FC primer tiempo EN VIVO por TVMAX

Panamá/Este sábado 7 de febrero, el fútbol nacional vuelve a ser protagonista con el enfrentamiento entre Deportivo Árabe Unido y Tauro FC, correspondiente a la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol.

El compromiso se disputará desde las 8:30 p.m. y podrá verse en TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá, en un choque que promete emociones por la cercanía de ambos equipos en la Conferencia del Este.

El Deportivo Árabe Unido, conocido como el Expreso Azul, llega con buen ánimo tras conseguir una importante victoria 0-2 como visitante ante Sporting San Miguelito, resultado que le permitió escalar posiciones y ubicarse en el cuarto lugar de la tabla con 4 puntos. El conjunto colonense ha mostrado orden táctico y eficacia en momentos determinantes, cualidades que lo mantienen competitivo en una conferencia marcada por la paridad. En el frente ofensivo, Alessandro Canales se ha consolidado como el principal referente, siendo el máximo goleador del equipo con dos anotaciones.

Por su parte, el Tauro FC afronta el compromiso con la motivación que dejó su triunfo 1-0 en el Clásico Nacional ante Plaza Amador, una victoria de alto valor deportivo y emocional. Gracias a ese resultado, los albinegros se posicionan en el tercer lugar de la Conferencia del Este con 5 puntos, confirmando un arranque sólido en el torneo. En ataque, el Tauro ha mostrado un reparto equilibrado de goles, con Jonathan Ceceña y Saed Díaz como anotadores, reflejo de un equipo que no depende de una sola figura para generar peligro.

Con ambos clubes separados por apenas un punto en la tabla, el duelo aparece como un enfrentamiento directo por los primeros puestos, en una fase del campeonato donde cada resultado comienza a marcar diferencias. En otros partidos de la jornada, UMECIT FC y Sporting San Miguelito empataron 2-2, mientras que Plaza Amador empató 1-1 con Alianza, resultados que mantienen apretada la lucha en la clasificación del Clausura 2026.