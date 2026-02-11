EN VIVO LPF Torneo Clausura 2026| Sporting San Miguelito vs Alianza FC: partido de la jornada 5 por TVMAX, TVN Pass y YouTube
Sintoniza el partido AQUÍ
Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) lleva a cabo su quinta jornada. Uno de los juegos que forman parte de la fecha lo protagonizan el Sporting San Miguelito y el Alianza FC en el Complejo Deportivo Los Andes y que puedes ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Ambos equipos presentaron sus alineaciones y las mostramos a continuación:
Sporting San Miguelito
26 José Calderón (P)
14 Juan Hall
17 Ángel Valencia
19 Marlon Ávila
22 Sergio Ramírez
23 Héctor Hurtado
27 Rodrigo Tello (C)
29 Omar Alba
53 Alexis Castillo
62 Ángel James
99 Gustavo Herrera
Alianza FC
30 Kevin Melgar (P)
2 Javier Landázuri
7 Heuyín Guardia
11 Denzel Spencer
15 Alex Hermán
16 Ricardo Mitre
18 Reyniel Perdomo
28 Johnjairo Alvarado
31 Adolfo Machado (C)
34 Ian Palacio
77 Gabriel Chiari
Ya se han jugado dos partidos en la quinta jornada los que te mostramos a continuación.