EN VIVO LPF Torneo Clausura 2026| Sporting San Miguelito vs Alianza FC: partido de la jornada 5 por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) lleva a cabo su quinta jornada. Uno de los juegos que forman parte de la fecha lo protagonizan el Sporting San Miguelito y el Alianza FC en el Complejo Deportivo Los Andes y que puedes ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Ambos equipos presentaron sus alineaciones y las mostramos a continuación:

Sporting San Miguelito

26 José Calderón (P)

14 Juan Hall

17 Ángel Valencia

19 Marlon Ávila

22 Sergio Ramírez

23 Héctor Hurtado

27 Rodrigo Tello (C)

29 Omar Alba

53 Alexis Castillo

62 Ángel James

99 Gustavo Herrera

Alianza FC

30 Kevin Melgar (P)

2 Javier Landázuri

7 Heuyín Guardia

11 Denzel Spencer

15 Alex Hermán

16 Ricardo Mitre

18 Reyniel Perdomo

28 Johnjairo Alvarado

31 Adolfo Machado (C)

34 Ian Palacio

77 Gabriel Chiari

Ya se han jugado dos partidos en la quinta jornada los que te mostramos a continuación.