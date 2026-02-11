Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 | Conoce a Antón, la mascota oficial

Como embajador de los juegos, Antón será el encargado de iluminar cada competencia y celebrar cada triunfo en el podio.

Panamá/En el marco de los preparativos para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, se ha revelado la historia detrás de Antón, la mascota oficial que encarna la esencia y los valores de esta importante cita deportiva.

Inspirado en la emblemática Rana Dorada, Antón no es solo un personaje animado, sino un símbolo del esfuerzo, la disciplina y la excelencia que habita en cada joven atleta del continente.

Un origen arraigado en la naturaleza Proveniente de los bosques húmedos del centro de Panamá, específicamente de las montañas de El Valle de Antón, esta criatura representa un tesoro natural único en el planeta. Su piel dorada ha sido elegida para reflejar el color de las medallas que sueñan ganar los competidores, convirtiéndose en un recordatorio constante de que el brillo más poderoso nace del trabajo duro y la esperanza.

Símbolo de juventud y sostenibilidad Más allá de la competencia en los estadios, Antón porta un mensaje profundo sobre la biodiversidad y la protección de la vida. A pesar de ser pequeño y vulnerable, su figura proyecta una luz poderosa que busca guiar a una nueva generación hacia un futuro sostenible y consciente. Según el relato oficial, su presencia en los juegos resalta que la verdadera victoria no solo se encuentra en el podio, sino en la preservación del entorno natural.

El "oro vivo" de Panamá para el continente Como embajador de los juegos, Antón será el encargado de iluminar cada competencia y celebrar cada triunfo en el podio. Con el lema de ser "el futuro brillando desde Panamá para Suramérica", esta mascota busca unir a las delegaciones bajo una identidad colorida y llena de luz, demostrando que incluso lo más diminuto puede brillar más que el oro mismo.

Con la presentación de este "storytelling", los Juegos de Panamá 2026 refuerzan su compromiso de ofrecer una experiencia que trascienda lo deportivo, posicionando a la juventud y a la naturaleza como los verdaderos protagonistas de la jornada.

“Antón: el brillo que inspira a un continente”

Antón no es solo la Rana Dorada de Panamá.

Es el brillo que todos llevamos dentro.

Su piel dorada refleja el mismo color de las medallas que sueñan ganar miles de jóvenes deportistas.

Ese brillo es esfuerzo, disciplina, excelencia… pero también esperanza.

Antón viene de los bosques húmedos del centro de Panamá —de El Valle de Antón, de nuestras montañas vivas— donde la naturaleza guarda secretos que existen en ningún otro rincón del planeta.

Es pequeño, es vulnerable, pero su luz es poderosa.

Es un recordatorio de que incluso lo más diminuto puede brillar más que el oro.

Así como los atletas saltan para superar límites,

Antón salta para iluminar el camino del futuro.

Así como las delegaciones buscan un podio,

Antón nos recuerda que la verdadera victoria está en proteger la vida.

Antón es juventud.

Antón es biodiversidad.

Antón es Panamá mostrándole al continente que el futuro puede ser sostenible, colorido y lleno de luz.

Cuando un atleta compite, Antón ilumina.

Cuando un país gana una medalla, Antón brilla.

Cuando Suramérica se une, Antón se transforma en el símbolo de una nueva generación.

Antón es oro vivo.

Es esperanza viva.

Es el futuro brillando desde Panamá para Suramérica.

Con información del Comité Olímpico de Panamá.

