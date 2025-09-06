¡Panamá se prepara para hacer historia! IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Más de 2,000 jóvenes atletas de 17 países competirán en 23 disciplinas del 12 al 25 de abril, en el mayor evento deportivo juvenil celebrado por primera vez en Centroamérica.

Panamá/¡La fiesta deportiva juvenil se enciende en Panamá! Con una vibrante ceremonia y el desvelo de un reloj de cuenta regresiva, la expectativa por los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 ha alcanzado un nuevo pico.

Este magno evento, que congregará a atletas de 14 a 17 años de edad, promete ser un hito histórico para la región, marcando la primera vez que estos juegos se celebran en una ciudad centroamericana.

Organizados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), los Juegos Suramericanos de la Juventud fueron concebidos el 25 de mayo de 2012 durante la Asamblea General de la ODESUR. Desde entonces, se han realizado cada cuatro años, siempre en el año anterior a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La primera edición tuvo lugar en Lima, Perú, en septiembre de 2013, con 19 deportes en competencia. Le siguieron Santiago de Chile en 2017 y Rosario, Argentina, en 2022, evidenciando un crecimiento constante en el número de deportes, países y atletas participantes. Panamá ahora se prepara para heredar esta tradición de excelencia deportiva.

La cuenta regresiva ha iniciado, señalando 219 días para que Panamá sea el anfitrión de esta justa deportiva, que se desarrollará del 12 al 25 de abril de 2026. Se espera la llegada de más de dos mil jóvenes atletas provenientes de 17 naciones, quienes se medirán en 23 disciplinas y 30 modalidades deportivas.

En un acto cargado de simbolismo en el Parque Urracá, importantes figuras como el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, la presidenta del Comité Olímpico, Damaris Young, el director de Pandeportes, Miguel Ordoñez, y el alcalde Mayer Mizrachi, fueron parte del desvelo del reloj que marca el camino hacia la inauguración.

El ministro Orillac enfatizó el respaldo del gobierno del Presidente José Raúl Mulino, destacando la convicción de creer en los jóvenes talentos del país. Para los atletas panameños, representar a su nación en casa es la mayor motivación, y se anticipa que estos juegos serán semillero de futuras glorias para Panamá. El director de Pandeportes, por su parte, visualiza el evento como un trampolín para una "nueva generación dorada de atletas".

El impacto de los juegos no será solo deportivo. Se proyecta una derrama económica para el país de más de B/.75 millones, con la asistencia de 2 mil atletas y 750 oficiales, entre entrenadores, árbitros y personal médico, durante los 13 días de competencias. La elección de Panamá ha permitido incrementar la cantidad de países participantes, fortaleciendo el alcance regional del evento.

Los escenarios deportivos estarán a la altura del desafío, incluyendo la icónica Ciudad Deportiva Irving Saladino, que abarca el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, la Arena Roberto Durán, el Centro de Combate, el Campo de Tiro con Arco y el Estadio Emilio Royo. Además, se suman el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el Club de Golf Santa María y el Centro de Entrenamiento Tierra de Campeones Atheyna Bylon en la Cinta Costera, entre otros.

Históricamente, Panamá ha dejado su huella en los Juegos Suramericanos de la Juventud, ocupando la décima posición en el medallero con un total de 30 preseas, incluyendo 8 de oro, 9 de plata y 13 de bronce. Con este evento en casa, la oportunidad de superar esas marcas y de inspirar a una nueva generación está más viva que nunca. La emoción ya se siente en el aire, y Panamá se prepara para recibir al continente en una celebración inolvidable de juventud y deporte.

Nota de prensa.