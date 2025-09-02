Copa Presidente de Taekwondo | Panamá dice presente en Perú para este evento internacional

Delegación panameña de taekwondo busca brillar en la Copa Presidente de Lima y sumar puntos para el ranking mundial.

Panamá/Panamá dirá presente en la Copa Presidente, uno de los torneos más relevantes del calendario internacional de taekwondo, que se celebrará del 4 al 7 de septiembre en la ciudad de Lima, Perú.

La delegación panameña estará conformada por los atletas Adrián Peñalba, Iván Ríos, Edgardo Pastor, Sebastián Lasso, Misael Montero Pérez, Johnny Yangüez, Gian Luca Albornoz, Santiago Marsal, María Celeste Morales, Natalia Pérez y Nesli Centeno, quienes buscarán dejar en alto el nombre del país.

El evento, organizado por la Unión Panamericana de Taekwondo (PATU) y la Federación Deportiva Peruana de Taekwondo, reúne a competidores de alto nivel y constituye una oportunidad clave para sumar puntos en el ranking mundial, además de ser una plataforma de preparación para próximos campeonatos continentales y clasificatorios.

Las categorías en las que competirán los panameños son: Peñalba -63 kg senior, Ríos -58 kg senior, Pastor -54 kg senior, Lasso -59 kg junior, Montero Pérez -55 kg junior, Yangüez -55 kg junior, Albornoz -49 kg cadete, Marsal (modalidad poomsae), María Celeste -62 kg adulto femenino, Natalia -44 kg juvenil femenino y Centeno -59 kg cadete femenino.

Los atletas estarán dirigidos por los entrenadores Martín Peterson, Yldemaro Peña, Meyling Barragán y Raúl Valdez, quienes destacaron que la participación en este evento representa una vitrina para medir el nivel competitivo de Panamá frente a las principales potencias del continente.

La Federación Panameña de Taekwondo expresó su confianza en la preparación y el talento de la delegación, reiterando su compromiso de continuar impulsando el desarrollo de este deporte en el país.

Conoce más del Taekwondo.

El taekwondo es un arte marcial de origen coreano que surgió a mediados del siglo XX, fusionando antiguas técnicas de combate tradicionales de Corea con influencias modernas. Su nombre significa “camino del pie y de la mano”, lo que refleja la esencia de este deporte: el uso disciplinado del cuerpo para la defensa y el crecimiento personal. En 1955 fue oficialmente reconocido y, con el paso de los años, se expandió a nivel mundial hasta convertirse en deporte olímpico en el año 2000.

Más allá de su faceta competitiva, el taekwondo tiene una gran importancia en la formación del ser humano, pues promueve valores como la disciplina, el respeto, la humildad y la perseverancia. A través del entrenamiento constante, los practicantes desarrollan no solo sus habilidades físicas, como la fuerza, la velocidad y la coordinación, sino también cualidades internas fundamentales para la vida cotidiana.

El taekwondo enseña a canalizar la energía de manera positiva, fomenta la confianza en uno mismo y fortalece el carácter. Para niños, jóvenes y adultos, representa una herramienta de educación integral, ya que combina el cuidado del cuerpo con el desarrollo de la mente y la armonía espiritual, convirtiéndose en una disciplina esencial para alcanzar equilibrio y superación personal.

Nota de prensa.

