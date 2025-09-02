Béisbol U10| Así se conformaron los grupos para el campeonato nacional 2025

El certamen comenzará el 13 de septiembre y participarán 12 equipos.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) realizó este martes el sorteo oficial de grupos para el Campeonato Nacional de Béisbol U10, torneo que arrancará el próximo 13 de septiembre en las instalaciones del Complejo Deportivo Sport City.

El evento fue transmitido en vivo a través del canal de YouTube Fedebeis Zone y el Podcast Fedebeis, donde se dio a conocer la conformación de los dos grupos que disputarán el certamen infantil.

Los Vaqueros del West, actuales campeones nacionales, fueron designados como cabeza del Grupo A, mientras que Panamá Metro liderará el Grupo B.

Conformación de los grupos

Grupo A: Panamá Oeste, Coclé, Los Santos, Colón, Chiriquí Occidente y Bocas del Toro.

Grupo B: Panamá Metro, Chiriquí, Herrera, Panamá Este, Veraguas y Darién.

Jornada inaugural – 13 de septiembre

Grupo A:

Los Santos vs Coclé

Bocas del Toro vs Panamá Oeste

Colón vs Chiriquí Occidente

Grupo B (Field 2):

Herrera vs Chiriquí

Darién vs Panamá Metro

Panamá Este vs Veraguas

El torneo promete emociones desde el primer día, con enfrentamientos entre las provincias que presentarán a sus pequeños peloteros que representan el futuro del béisbol panameño.

Beneficios

La práctica del béisbol en los niños ofrece numerosos beneficios tanto físicos como mentales y sociales.

Beneficios mentales y emocionales

Disciplina y concentración: El béisbol requiere atención constante, reglas claras y paciencia, lo que ayuda a mejorar la capacidad de concentración y el autocontrol. Toma de decisiones: Los niños aprenden a reaccionar rápidamente y tomar decisiones estratégicas bajo presión. Confianza y autoestima: Superar retos y mejorar en el juego les da seguridad en sí mismos. Manejo de emociones: Aprenden a ganar con humildad y a perder con dignidad, fortaleciendo su inteligencia emocional.

Beneficios físicos

Coordinación y motricidad: Mejora la coordinación mano-ojo, la agilidad, el equilibrio y la motricidad gruesa y fina. Condición física general: Desarrolla fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Hábitos saludables: Fomenta una vida activa desde temprana edad, reduciendo el sedentarismo.

Beneficios sociales

Trabajo en equipo: El béisbol enseña a colaborar con otros para alcanzar un objetivo común. Responsabilidad: Cada jugador tiene un rol que cumplir; esto refuerza la importancia del compromiso y la responsabilidad. Amistades y socialización: El deporte crea vínculos entre compañeros, mejorando las habilidades sociales.

Otros beneficios

Sentido de pertenencia: Pertenecer a un equipo les hace sentir valorados y parte de una comunidad.

Pertenecer a un equipo les hace sentir valorados y parte de una comunidad. Respeto a la autoridad: Los niños aprenden a seguir instrucciones de entrenadores y árbitros.

Los niños aprenden a seguir instrucciones de entrenadores y árbitros. Desarrollo del carácter: Fomenta valores como la perseverancia, el esfuerzo, la honestidad y el respeto.

Información de Fedebeis