US Open 2025| Naomi Osaka y Coco Gauff reanudaron su rivalidad en busca del pase a cuartos de final

Dos excampeonas del torneo Grand Slam estadounidense se batieron a duelo para mantenerse en la competencia

Estados Unidos/La japonesa Naomi Osaka se impuso este lunes con claridad en su esperado duelo ante la estrella estadounidense Coco Gauff en el US Open y avanzó a sus primeros cuartos de final de Grand Slam desde 2021.

Osaka superó a Gauff, una de las favoritas al título en Nueva York y número tres mundial, por un rotundo 6-3 y 6-2 en apenas 64 minutos.

Este duelo de excampeonas fue el que más expectativas ha generado hasta ahora en el torneo.

Ambas se reencontraban en Flushing Meadows tras un icónico partido en 2019 en el que la japonesa, entonces vigente campeona, derrotó a una debutante Gauff.

La estadounidense, que para la época tenía 15 años, fue consolada entre lágrimas por Osaka, quien la invitó a compartir la entrevista posterior al partido.

Este lunes era Gauff quien llegaba al choque como aspirante al título, recién coronada por primera vez en Roland Garros tres meses atrás, pero el desenlace del juego acabó siendo similar.

"Soy un poco sensible y no quiero llorar", dijo Osaka sobre la pista. "Me divertí mucho aquí (...) Significa mucho para mí estar de vuelta".

La japonesa, de 27 años, se presentará al próximo cruce ante la checa Karolina Muchova con una hoja de servicios inmaculada. En las cuatro ocasiones anteriores que llegó a cuartos de Grand Slam acabó alzando el trofeo.

- "Quería una oportunidad" -

Ante Gauff, Osaka ratificó su trayectoria ascendente de los últimos meses con un implacable tenis que no dio respiro a su temblorosa rival.

La japonesa concedió solo dos puntos con su saque en todo el primer parcial, que se embolsó tras una doble falta de Gauff en el punto de set.

En la segunda manga mantuvo su dominio cediendo solo cuatro puntos en el saque y quebrando otras dos veces a Gauff, que no dio ninguna señal de reacción pese al aliento de la pista central.

Sellado el triunfo, una sonriente Osaka hizo un discreto gesto de celebración hacia su equipo y abrazó en la red a una abatida Gauff, a la que esta semana consideró como "una hermana pequeña".

La ex número uno mundial, que ha tomado varios descansos del tenis para cuidar de su salud mental, no llegaba a cuartos de Grand Slam desde el Abierto de Australia en 2021.

A principios de 2024 volvió a la competición tras dar a luz a su primera hija y, después de un año de numerosos sinsabores, en agosto regresó a una gran final en el WTA 1000 de Canadá.

"Dos meses después de dar a luz estuve en estas gradas viendo a Coco. Realmente quería una oportunidad de volver y jugar. Es mi pista favorita en el mundo", recordó Osaka, que negó que se llegara a plantear en algún momento la retirada.

"Colgar permanentemente mi raqueta sería algo muy aterrador para mí", afirmó. "Practico este deporte desde que tenía tres años. Para mí es como respirar, realmente no sabría qué hacer".

- "Difícil desde Roland Garros" -

"Naomi jugó bien", le reconoció Gauff. "Para mí es decepcionante, no fue el nivel que quería mostrar, pero siento que di un paso en la dirección correcta emocionalmente con todo lo que pasó esta semana".

En sus tres primeros partidos la estadounidense resintió la presión que carga como emblema actual del tenis estadounidense, llegando a romper en llanto en pleno partido el jueves ante Donna Vekic.

"Llegué un poco vacía", admitió.

"Siento que me pongo mucha presión a mí misma con 21 años", reconoció. "Me doy cuenta del éxito que tienen muchas chicas en el circuito a los 25 o 26 años y me emociona pensar en cómo puede ser entonces mi juego si sigo trabajando así de duro".

Tras su victoria en Roland Garros, Gauff se puso en manos del especialista Gavin MacMillan para solucionar los graves problemas que arrastra desde hace tiempo con el servicio.

"Desde Roland Garros ha sido difícil para mí, sin duda", reconoció. "Sé las mejoras que necesito hacer y siento que estoy tomando la decisión correcta".

