Panamá 2026: Delegados internacionales validan sedes de los Juegos Suramericanos de la Juventud

Panamá/El camino hacia la celebración de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 avanza con paso firme y una planificación meticulosa.

El Comité Organizador ha intensificado sus labores de planificación deportiva, logrando hitos significativos en la validación de las sedes y procesos que regirán esta cita regional.

Hasta la fecha, un total de 11 Delegados Técnicos Internacionales (DTI) han completado visitas técnicas exhaustivas en las diversas sedes de competencia, trabajando hombro a hombro con los equipos locales para asegurar el éxito del evento.

La figura del DTI: Garantía de excelencia En el engranaje de unos juegos de esta magnitud, el papel de los DTI es fundamental. Según explicó Viviana Andrade, coordinadora técnica de la justa, estos especialistas representan la máxima autoridad en cada deporte y son los encargados de velar por que el desarrollo de la competencia se ajuste estrictamente a los estándares internacionales.

Su presencia en el país permite verificar de primera mano los escenarios, validar las condiciones técnicas y realizar una revisión integral que garantice que Panamá está lista para recibir a los mejores atletas jóvenes de la región.

Hacia una etapa operativa eficiente Estas inspecciones no son meramente protocolares; en ellas se definen aspectos logísticos y técnicos críticos. Se han abordado temas como la cantidad exacta de jueces necesarios, los requerimientos específicos de equipamiento y la designación de los Oficiales Técnicos Internacionales (ITO) y Nacionales (NTO).

La estrategia del comité es clara: avanzar lo máximo posible en esta fase para que, al entrar en la etapa operativa, el montaje y desarrollo de cada disciplina sea mucho más eficiente y fluido.

Disciplinas bajo evaluación El reporte de avances destaca que ya se han recibido delegaciones de deportes clave, incluyendo natación, atletismo, bádminton, béisbol, ciclismo, esgrima, karate, surf, taekwondo, tenis y tiro con arco.

El cronograma sigue activo, pues para la próxima semana se tiene prevista la llegada de los encargados de golf, judo y levantamiento de pesas. Más allá de las visitas presenciales, el Comité mantiene una comunicación constante y diaria a través de la Dirección del Área Técnica para dar seguimiento a cada acuerdo alcanzado.

Un enfoque transversal y coordinado Uno de los puntos más destacados por la organización es la transversalidad del trabajo técnico. El éxito de cada deporte no depende solo de la cancha o el gimnasio, sino de la coordinación con áreas como broadcasting, tecnología, marketing, operaciones y timing & scoring. Las evaluaciones preliminares de los delegados han sido sumamente positivas, lo que ha permitido al equipo panameño afinar detalles y concentrar esfuerzos en los puntos de mayor relevancia.

Finalmente, se ha establecido que los delegados regresarán de forma escalonada cuatro días antes del inicio de los entrenamientos de sus respectivos deportes para las validaciones técnicas finales. Con esta estructura sólida y alineada con los parámetros internacionales, Panamá se proyecta para ofrecer unos juegos que, en palabras de sus organizadores, estarán "A Otro Nivel".

Nota de prensa.

