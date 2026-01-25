Ana Irene Delgado, designada como Asesora del Presidente de World Aquatics

Panamá/En una decisión unánime de su Junta Directiva, la Federación Internacional de Deportes Acuáticos (World Aquatics) anunció la designación de la panameña Ana Irene Delgado como Asesora del Presidente de la organización, el mayor ente rector mundial de deportes acuáticos.

El nombramiento tuvo lugar durante una reunión celebrada en Tashkent, Uzbekistán, y destaca por otorgar a Panamá un puesto de influencia estratégica dentro de la estructura de gobernanza deportiva internacional.

Ana Irene Delgado posee una extensa trayectoria en el ámbito diplomático y deportivo. Actualmente ejerce como Embajadora de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ocupa cargos directivos en varias federaciones deportivas, entre ellos la Vicepresidencia de la Confederación Panamericana de Esgrima y de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno, además de la Presidencia de la Federación Panameña de Pentatlón Moderno.

World Aquatics es reconocida como la federación deportiva internacional con mayor número de disciplinas bajo su administración, entre las que se incluyen la natación, el waterpolo, los clavados, el nado en aguas abiertas y el nado artístico.

La designación de Delgado refleja el creciente reconocimiento de Panamá en los altos niveles del deporte global y se enmarca dentro de los esfuerzos de colaboración con la visión del Gobierno Nacional, encabezado por el Presidente de la República, José Raúl Mulino, para fortalecer la proyección internacional del país a través del deporte.

Con este nombramiento, Panamá consolida su presencia en un espacio de toma de decisiones clave para el futuro de los deportes acuáticos a escala mundial.