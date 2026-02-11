LPF: Sporting SM vs Alianza FC, el choque que marca la jornada 5 del Torneo Clausura

Hoy 11 de febrero desde las 8:30 pm Sporting SM vs Alianza FC EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en una etapa de definiciones tempranas en este Torneo Clausura 2026.

Tras un cierre de Jornada 4 que dejó goleadas históricas y movimientos sísmicos en las tablas de posiciones, la atención se traslada ahora al inicio de la Jornada 5, que promete mantener la intensidad en la lucha por el liderato.

Veraguas United y CAI Imponen su Ley en el Oeste

El cierre de la cuarta fecha fue testigo de una exhibición ofensiva por parte de Veraguas United, que aplastó 5-0 a Herrera FC, resultado que catapultó a los veragüenses a los primeros puestos de su zona. Por su parte, el Club Atlético Independiente (CAI) demostró por qué es el rival a batir al llevarse el Derbi del Oeste con un contundente 3-0 sobre el San Francisco FC. Con estos resultados, el conjunto "Vikingo" se mantiene como líder invicto con 8 puntos, seguido de cerca por Veraguas con 7 unidades.

Árabe Unido se Toma el Este

En la Conferencia del Este, el Deportivo Árabe Unido de Colón dio un golpe de autoridad al vencer 1-0 al Tauro FC con un solitario gol de Alexis Palacios al minuto 48. Este triunfo permitió al "Expreso Azul" asaltar el liderato de su zona con 7 puntos, superando por diferencia de goles a UMECIT FC, que viene de un emocionante empate 2-2 frente al Sporting San Miguelito.

Tablas de Posiciones tras la Jornada 4

Conferencia del Este:

1. Deportivo Árabe Unido: 7 puntos (+2).

2. UMECIT FC: 7 puntos (+1).

3. Alianza FC: 6 puntos (Invicto).

4. Sporting San Miguelito: 5 puntos (+1).

5. Tauro FC: 5 puntos (0).

6. Plaza Amador: 1 punto (-5).

Conferencia del Oeste:

1. CAI: 8 puntos (Invicto, +7).

2. Veraguas United: 7 puntos (+5).

3. CD Universitario: 6 puntos (Invicto).

4. Unión Coclé: 4 puntos (4 empates).

5. San Francisco FC: 2 puntos (-4).

6. Herrera FC: 2 puntos (-9).

Arranque de la Jornada 5

Arranque de la Jornada 5

La acción no se detiene y la Jornada 5 arranca este miércoles 11 de febrero con un duelo de alto voltaje en la Conferencia del Este. El Sporting San Miguelito recibirá al Alianza FC a las 8:30 pm, un partido crucial donde los "Verdolagas" del Alianza buscarán mantener su invicto y asaltar la cima, mientras que los académicos intentarán escalar posiciones en la zona de clasificación.