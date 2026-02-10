LPF resultados y calendario de la jornada cinco del Torneo Clausura 2026

El miércoles 11 de febrero desde las 8:30 pm Sporting SM vs Alianza FC EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se cerró este domingo 9 de febrero con una contundente goleada de Veraguas United 5-0 sobre Herrera FC, resultado que marcó el cierre de la fecha y dejó movimientos importantes en la Zona Oeste.

La actividad de la cuarta jornada inició el viernes, cuando el Club Atlético Independiente (CAI) impuso su contundencia y se quedó con el Derbi del Oeste, tras vencer 3-0 al San Francisco FC. El compromiso se disputó en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera, escenario donde el conjunto vikingo confirmó su solidez defensiva y ofensiva.

El sábado, la atención se trasladó a la Conferencia del Este, donde el Deportivo Árabe Unido de Colón consiguió un triunfo clave 1-0 ante Tauro FC, resultado que le permitió al Expreso Azul asumir el liderato de la Zona Este.

El único gol del partido llegó al minuto 48, cuando Alexis Palacios definió una jugada ofensiva para inclinar el marcador a favor del conjunto colonense.

Ese mismo día, UMECIT FC y Sporting San Miguelito protagonizaron uno de los duelos más atractivos de la jornada, firmando un empate 2-2, en un partido intenso y de ida y vuelta.

La jornada dominical arrancó con un empate sin goles (0-0) entre Unión Coclé y el Club Deportivo Universitario, en un encuentro cerrado, con pocas ocasiones claras y mucha disputa en la mitad de la cancha.

Finalmente, el telón de la Jornada 4 cayó con la goleada de Veraguas United 5-0 sobre Herrera FC, una victoria categórica que impulsó a los veragüenses en la tabla de la Zona Oeste y dejó a Herrera FC con una complicada diferencia de goles tras cuatro fechas disputadas.

Tabla de posiciones – Conferencia del Este | Torneo Clausura 2026 (Jornada 4)

En la Zona Este, el Deportivo Árabe Unido de Colón lidera la clasificación con 7 puntos en cuatro partidos disputados, producto de dos victorias, un empate y una derrota, con cinco goles a favor y tres en contra, para una diferencia de +2. El Expreso Azul aprovechó su triunfo ante Tauro FC para colocarse en la cima.

Muy cerca aparece UMECIT FC, también con 7 unidades, tras cuatro jornadas, con dos triunfos, un empate y una derrota. El conjunto universitario registra cinco goles anotados y cuatro recibidos, para una diferencia de +1, manteniéndose en la pelea por el liderato.

El tercer lugar es para Alianza FC, que suma 6 puntos luego de un triunfo y tres empates, permaneciendo invicto en el torneo. Los verdolagas contabilizan seis goles a favor y cinco en contra, con una diferencia de +1.

En la cuarta posición se ubica Sporting San Miguelito, con 5 puntos, tras una victoria, dos empates y una derrota, con cinco goles anotados y cuatro encajados, diferencia de +1, manteniéndose en zona de clasificación.

Tauro FC es quinto con 5 unidades, resultado de un triunfo, dos empates y una derrota, con dos goles a favor y dos en contra, reflejando el equilibrio que ha mostrado el equipo en este arranque del Clausura.

Cierra la tabla Plaza Amador, con apenas 1 punto en cuatro partidos, sin victorias hasta el momento. Los placinos suman un gol a favor y seis en contra, para una diferencia de -5, obligados a reaccionar en las próximas jornadas.

Tabla de posiciones – Conferencia del Oeste | Torneo Clausura 2026 (Jornada 4)

En la Zona Oeste, el Club Atlético Independiente (CAI) se mantiene como líder con 8 puntos, tras dos victorias y dos empates, permaneciendo invicto. El conjunto de La Chorrera destaca por su solidez defensiva, con ocho goles a favor y solo uno en contra, para una diferencia de +7.

En el segundo lugar aparece Veraguas United, con 7 puntos, luego de dos triunfos, un empate y una derrota. Los veragüenses suman nueve goles anotados y cuatro recibidos, diferencia de +5, impulsados por la goleada ante Herrera FC.

El Club Deportivo Universitario ocupa la tercera casilla con 6 unidades, producto de una victoria y tres empates, manteniéndose invicto. El conjunto coclesano registra cuatro goles a favor y tres en contra, con diferencia de +1.

Más abajo se sitúa Unión Coclé, con 4 puntos, gracias a cuatro empates en igual número de partidos, con tres goles anotados y tres recibidos, reflejando su regularidad, aunque aún sin conocer la victoria.

En la quinta posición está San Francisco FC, que suma 2 puntos, producto de dos empates y dos derrotas, con tres goles a favor y siete en contra, diferencia de -4.

Cierra la clasificación Herrera FC, también con 2 unidades, tras dos empates y dos derrotas, pero con una complicada diferencia de goles, al registrar tres goles anotados y doce recibidos, para un -9.

