LPF Torneo Clausura 2026 resultado| Plaza Amador logra su primer triunfo a costa del Árabe Unido

Panamá/El Plaza Amador derrotó 1-0 al Deportivo Árabe Unido en el encuentro que bajó el telón de la quinta jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), disputado la noche del jueves en el COS Sports Plaza.

El único tanto del compromiso llegó al minuto 44, cuando José 'Gasper' Murillo aprovechó su oportunidad frente al arco para marcar la diferencia definitiva a favor del conjunto plazino que, con esa anotación, obtiene su primer triunfo del certamen.

Aunque el marcador fue ajustado, Plaza Amador dominó la posesión del balón con un 63%, frente al 37% del cuadro colonense. No obstante, el Árabe Unido generó más remates totales (6) que su rival (3), aunque los capitalinos fueron más efectivos en los disparos a puerta, con dos intentos directos contra uno de los visitantes.

En acciones a balón parado, los locales también sacaron ventaja con seis tiros de esquina, mientras que el Árabe Unido apenas ejecutó uno. En el renglón disciplinario, ambos equipos terminaron sin expulsados y con cuatro tarjetas amarillas por bando.

Plaza Amador acumuló 105 ataques durante el partido, por 78 del conjunto azul. Además, los plazinos realizaron 22 saques de banda y ocho saques de puerta, mientras que el Árabe Unido registró 16 y seis, respectivamente.

Otros partidos

Herrera FC 0-1 Unión Coclé FC

Los coclesanos vencieron a los herreranos en un partido que se realizó en el estadio Gustavo Posam de Parita.

Mario Carmona concretó el tanto del Unión Coclé al minuto 74.

CAI 1-0 Veraguas United

El Club Atlético Independiente se impuso al conjunto veragüense en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera.

Jafet Obando anotó el único gol del encuentro al minuto 69.

Resultados completos

La quinta jornada tuvo los siguientes resultados:

Tabla de posiciones

