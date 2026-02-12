Atlético Madrid vs Barcelona, semifinales Copa del Rey | Colchoneros parten por delante

Se jugó la semifinal de ida en la Copa del Rey.

Madrid, España/El Atlético de Madrid dio un paso de gigante para disputar la final de la Copa del Rey al golear este jueves por 4-0 al FC Barcelona, que deberá apelar a la épica para remontar la eliminatoria en el Camp Nou.

Una cantada del cancerbero Joan García, que no controló el balón con el pie tras un pase sencillo de Eric García (7'), abrió el marcador.

Luego, el francés Antoine Griezmann (14') y el nigeriano Ademola Lookman (33') ampliaron la diferencia en el Metropolitano, antes de que el argentino Julián Álvarez (45+2') volviera a ver portería once partidos después.