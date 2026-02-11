Mundial 2026 | Amistosos a la vista para las selecciones de Ecuador, Países Bajos y Marruecos

Quito, Ecuador/La selección de Ecuador viajará a Europa en marzo para disputar dos partidos amistosos, contra Marruecos y Países Bajos, como preparación para el Mundial de Norteamérica 2026, informó este miércoles la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) .

Ecuador, que se clasificó segundo en la eliminatoria suramericana, compartirá el Grupo E con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Otras noticias: Real Madrid y UEFA entierran la Superliga: acuerdo histórico para resolver disputas legales y fortalecer el fútbol europeo

La Tricolor enfrentará a los Leones del Atlas africanos en el Estadio Metropolitano, hogar del Atlético de Madrid, el 27 de marzo y a la Naranja Mecánica cuatro días después en el PSV Stadion de Eindhoven (Países Bajos) , señaló la FEF en un comunicado.

"Estos encuentros permitirán seguir fortaleciendo el trabajo colectivo, sumar minutos de competencia de alto nivel y evaluar al equipo frente a selecciones con estilos y exigencias distintas", agregó.

Países Bajos y Marruecos, ambas selecciones mundialistas, se ubican respectivamente en el séptimo y octavo puesto en el más reciente ranking mundial de la FIFA.

Otras noticias: Atlético Madrid vs Barcelona Copa del Rey: Hansi Flick anunció ausencias clave

Dentro de su preparación para la Copa del Mundo, Ecuador ha enfrentado a Estados Unidos (1-1), México (1-1), Canadá (0-0) y Nueva Zelanda (victoria 2-0).

Ecuador enfrentará por primera vez a Marruecos, ubicado en el Grupo C junto a Brasil, Haití y Escocia; y por cuarta ocasión a Países Bajos, cabeza de serie del Grupo F, que completan Japón, Túnez y una selección del repechaje europeo entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

Otras noticias: Atlético vs Barcelona en Copa del Rey: La sequía goleadora de Julián Álvarez y el césped del Metropolitano, claves de la semifinal