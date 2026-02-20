Pescadores son asaltados y los abandonan amarrados en Isla Verde

Según relataron los afectados, los sujetos les robaron el motor de la lancha, un tanque de gas con su estufa, teléfonos celulares y toda la pesca del día.

Cuatro pescadores de Playa Leona fueron víctimas de un violento asalto la noche de este jueves en el sector de Isla Verde, en la provincia de Panamá Oeste.

El hecho se registró cerca de las 8:30 p.m., cuando los trabajadores del mar fueron interceptados por delincuentes armados mientras realizaban sus labores de pesca. Según relataron los afectados, los sujetos les robaron el motor de la lancha, un tanque de gas con su estufa, teléfonos celulares y toda la pesca del día.

Las pérdidas han sido estimadas en más de $8 mil dólares, afectando de manera significativa el sustento de estas familias.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, los asaltantes realizaron detonaciones en el sitio para intimidarlos, los golpearon y posteriormente los dejaron amarrados en la embarcación.

”Estabamos trabajando, entonces vemos una embarcación y pensamos que eran compañeros de trabajo. Nos hicieron preguntas, nos preguntaron que de dónde éramos y ahí comenzó la sospecha, en eso el capitán arrancó y ellos tiraron dos disparos al aire”, indicó Leovigildo Pérez, pescador.

Los cuatro pescadores permanecieron en esa condición durante varias horas hasta que, en la madrugada de este viernes, fueron rescatados por otros pescadores que navegaban por el área en otra lancha. Estos les brindaron auxilio y los ayudaron a regresar a la orilla en Playa Leona.

Tras lo ocurrido, los afectados acudieron la tarde de este viernes al Ministerio Público para interponer las denuncias correspondientes y solicitar que se investigue el caso.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en esta zona costera de Panamá Oeste, señalando que este tipo de hechos delictivos pone en riesgo no solo sus herramientas de trabajo, sino también sus vidas.

Con información de Yiniva Caballero