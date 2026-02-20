Sector pesquero de Pedregal propone crear patronato para administrar el mercado del marisco en Chiriquí

Los promotores de la iniciativa esperan sostener reuniones con funcionarios del Órgano Ejecutivo para presentar formalmente la propuesta y avanzar en la creación de la figura administrativa antes de la apertura oficial del mercado del marisco.

Pedregal, Chiriquí/Organizaciones del sector pesquero y agrupaciones comunitarias del corregimiento de Pedregal, en el distrito de David, han solicitado la creación de un patronato que asuma la administración del mercado del marisco que actualmente se construye en esta zona.

De acuerdo con los voceros, esta figura permitiría garantizar un manejo transparente y sostenible del proyecto una vez sea inaugurado, evitando que la gestión quede sujeta a cambios políticos o decisiones discrecionales.

La propuesta surge, según explicaron, de la inquietud de grupos organizados legalmente constituidos en Pedregal, en conjunto con la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios (Uncurepa) y la Cámara de Comercio, quienes consideran que un patronato es el modelo más adecuado para asegurar estabilidad administrativa.

Uno de los pescadores del área indicó que el objetivo es impedir que el mercado repita experiencias fallidas registradas en otros puntos del país, donde, según señaló, la administración ha estado marcada por intereses políticos.

“Aspiramos a un patronato que administre ese mercado por el bienestar de la ciudadanía y de quienes trabajarán dentro de ese centro”, expresó.

Los representantes comunitarios también manifestaron preocupación ante versiones extraoficiales sobre la asignación de locales dentro del mercado. Aseguran que no han recibido información oficial sobre la distribución de los puestos y que han escuchado comentarios de personas que afirman contar con espacios asignados por autoridades municipales.

Precisamente, indicaron que la creación del patronato busca evitar ese tipo de situaciones y garantizar que el proceso de adjudicación sea transparente y equitativo.

Además, subrayaron que en el corregimiento existe el capital humano necesario para asumir la administración del mercado, destacando la presencia de profesionales en distintas áreas, como administración, ingeniería y derecho.

Con información de Demetrio Ábrigo