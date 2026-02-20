Suman 20 los casos de control de abejas africanizadas en las últimas semanas en Chiriquí

Chiriquí/El Cuerpo de Bomberos de Chiriquí alertó que en las últimas semanas ha atendido más de 20 casos relacionados con el control de abejas africanizadas. Los especialistas de la institución reiteraron el llamado a la población a no intentar controlar este tipo de enjambres por cuenta propia.

Este incremento representa cerca de un 10% más en las alertas recibidas por parte de la ciudadanía.

José Bandini, del Cuerpo de Bomberos, explicó la importancia de actuar con prudencia ante la presencia de estos insectos. “Es importante recordar que las abejas migran de un sitio a otro, esto es algo normal para ellas. Ellas son fuente de vida para nosotros. Si usted observa un enjambre de abejas activo, es decir, que estén dispersas, no las provoque, no intente controlarlas. Ellas deben ingresar a un punto fijo para poder ejercer el control debidamente”, indicó.

El funcionario añadió que ciertos factores pueden activar su comportamiento defensivo. “Los colores y olores las activan, pero primordialmente si usted ve un enjambre de abejas, déjelas tranquilas, evite acercarse al lugar y así podrá preservar su vida”, recomendó.

Los bomberos insistieron en que, ante la presencia de un enjambre, los residentes deben evitar realizar maniobras de control y, en su lugar, comunicarse con los especialistas para que atiendan la situación de manera segura.

Con información de Demetrio Ábrego.