Décimo Tercer Mes 2026: Gobierno efectúa pago de la primera partida del año por más de $156 millones

Ciudad de Panamá/La Contraloría de la República informó que el Gobierno Nacional ha hecho efectivo el desembolso correspondiente a la primera partida del Décimo Tercer Mes del año 2026, por un monto total de 156 millones 701 mil 50 dólares, beneficiando a 282,962 servidores públicos en todo el país.

De acuerdo con el comunicado oficial, la distribución de estos recursos alcanza al Gobierno Central, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios. El detalle del desembolso es el siguiente:

Gobierno Central: $90,668,176

$90,668,176 Entidades descentralizadas: $44,023,580

$44,023,580 Empresas públicas: $ 7,361,064

7,361,064 Intermediarios financieros: $855,998

$855,998 Patronatos: $6,275,746

$6,275,746 Municipios: $7,516,937

El comunicado señala que este desembolso representa un respaldo directo a miles de familias panameñas, particularmente ante el inicio del año lectivo 2026, período en el que se incrementan los compromisos escolares.

Asimismo, indica que estos recursos impactan positivamente en la actividad económica nacional al fortalecer el consumo interno y la circulación de capital en distintos sectores.