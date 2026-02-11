MOP atiende deslizamientos de tierra en la vía David–Bocas del Toro tras fuertes lluvias

El deslizamiento de tierra se produjo específicamente en el kilómetro 42+640, donde sedimento, tierra y material vegetal quedaron sobre la calzada, afectando la circulación vehicular.

Ciudad de Panamá/Un derrumbe registrado en la vía David–Bocas del Toro, a la altura de la comunidad de Alto La Mina, en el distrito de Gualaca, provincia de Chiriquí, es atendido por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) como medida preventiva ante las intensas lluvias que se han reportado en la región.

El deslizamiento de tierra se produjo específicamente en el kilómetro 42+640, donde sedimento, tierra y material vegetal quedaron sobre la calzada, afectando la circulación vehicular.

Las labores de limpieza se desarrollan con el apoyo de una retroexcavadora, utilizada para remover el material que obstruye la vía y restablecer las condiciones seguras de tránsito.

El MOP informó que los trabajos se ejecutan a través de la empresa contratista Constructora Urbana, S.A. (CUSA), y se mantendrán hasta lograr el despeje total del área afectada, con el objetivo de garantizar la seguridad de conductores y pasajeros que transitan por esta importante ruta que conecta las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

De manera temporal, el paso vehicular se mantiene controlado mientras continúan las labores para habilitar completamente los puntos impactados por el derrumbe.